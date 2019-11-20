Футбол

Life.ruLife.ruМоуринью официально возглавил «Тоттенхэм»

"Тоттенхэм" объявил на официальном сайте, что португальский специалист Жозе Моуринью стал новым главным тренером.
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Вы знали, что фраза «Парковать автобус» родилась, когда Моуринью обвинил «Тоттенхэм» в трусливой игре?

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Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
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Бывший лидер Боливии Эво Моралес заявил, что хочет вернуться домой в Боливию, но боится, что с ним может что-то случиться.
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Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
РБК 00:39
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

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Газета.Ru вчера в 14:12
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США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
РИА Новости 20:25
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Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

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«Солнечную печь» с температурой более 1000 градусов разработали в США

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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Экономика

Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

Президент России Владимир Путин в ходе форума госбанка ВТБ «Россия зовет!» заявил, что безработица в России достигла исторического минимума за всю историю наблюдений.
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Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
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Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
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В России назвали носителей для гиперзвуковой «суперракеты»

Как пишет ТАСС, первыми носителями «Цирконов» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.
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Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
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Общество

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на 6 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 6 км, сообщает группа (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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Вызывающие магнитные бури протоны отследили с помощью спутников

При увеличении солнечной активности деформации геомагнитного поля резко нарастают и вызывают магнитные бури.
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РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
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На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

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В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

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На конец 2018 года в России число коммерческих стойко-мест приблизилось к 40 тыс. Ожидается, что в 2019 году общий объем рынка услуг коммерческих ЦОД превысит 57 млрд руб. Доля России на мировом рынке пока составляет всего 0,9% в деньгах и 1,1% в числе коммерческих стойко-мест.
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Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после возвращения на этот пост Луиса Энрике.
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ЦСКА уступил «Басконии» в Евролиге

В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги испанская "Баскония" принимала московский ЦСКА.
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Украина решила потребовать от России $51 млн за потерю портов в Крыму

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