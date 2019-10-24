Футбол

Матч ТВМатч ТВМоуринью отказался от предложения «Боруссии»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не возглавит дортмундскую «Боруссию». По информации El Chiringuito, португальский специалист отклонил предложение немецкого клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Моуринью отклонил предложение «Боруссии»

Спорт-Экспресс10:42

Моуринью отказал «Боруссии» Д. Он хочет возглавить более амбициозный клуб

Чемпионат11:22

Моуринью отказал «Боруссии» (El Chiringuito)

Sports.ru11:17

Моуринью отказался от предложения «Боруссии»

Матч ТВ11:42

Моуринью отказался от предложения «Боруссии»

Sportbox.RU11:42

Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию»

Советский спорт12:17

Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию»

Газета.Ru12:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:08, Вашингтон
Политика

Мария Бутина вернется в Россию 26 октября

Коммерсантъ 18:28
Наука

В России проводят эксперимент по редактированию генов яйцеклетки

Ореанда-Новости 18:15
Авто

Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей

Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Car.ru 22 октября в 12:20
Автоспорт

Квят стал 10-м на Гран-при Японии после дисквалификации Renault

Вести.Ru 03:34
Происшествия

На борту летевшего в Хабаровск самолета скончался трехмесячный ребенок

Discover24 03:02
Космос

Нобелевский лауреат раскритиковал идею о переселении на другие планеты

Naked Science 21 октября в 02:02
Экономика

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости 18:09
Политика

Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК 17:38
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Кино

Триллер «Текст» вышел в отечественный прокат

Ревизор.ру 04:03
Технологии

Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных

Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra 22 октября в 14:19
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:20
Политика

В Германии четверть населения могут быть антисемитами

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер призвал не допустить нового расцвета антисемитизма в Германии: если более четверти общества отождествляют себя с антисемитизмом, то для остальных трёх четвертей настало время защитить демократию и толерантность, заявил он.
ForPost 12:51
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:30
Спорт

Глава РУСАДА: Мы стали рецидивистами

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус ответил на слова бывшего министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова, который заявил, что намерен бороться за продление отстранения России от мирового спорта.
Нева Спорт 02:28
Общество

Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали

Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru 16:22
Экономика

Экономисты заявили об «избыточном оптимизме» бюджета России

Неоправданный оптимизм Базовый вариант макроэкономического прогноза на 2020 – 2022 годы, на основе которого сформирован бюджет, предусматривает рост ВВП в 2020 году на 1,7% и на 3, 1 – 3,2% в последующие годы.
РБК 17:01
Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
Политика

Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов

Российский президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи, что Москва к настоящему моменту списала долги африканских стран более чем на 20 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 06:40
Происшествия

ОНК: На фигурантов «московского дела» Баршая, Емельянова и Лесных оказывается давление в ИВС со стороны сокамерников

На фигурантов "московского дела" Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывается психологическое давление в ИВС со стороны сокамерников.
Эхо Москвы 16:14
Происшествия

Российская туристка умерла в Турции после операции

Российская туристка 1965 года рождения, госпитализированная 8 октября с курорта в городе Анталья, скончалась после операции.
Известия 17:02
Музыка

Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу

Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Происшествия

Прокуратура завела дело о сбыте наркотиков в «Матросской тишине»

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о халатности и сбыте наркотиков в СИЗО-1 ("Матросская тишина"), сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
РИА Новости 15:55
Происшествия

В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о возможной беременности Собчак

URA.Ru 18:31
Футбол

«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»

Soccer.ru 13:10
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Политика

Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд

Суд обязал Россию компенсировать проценты с суммы в $1,3 млрд, которые будут начисляться на нее с момента вынесения решения и до того, пока исковое требование не будет погашено.
РБК 15:18
Кино

Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»

РБК 00:35
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат ГерманииБольше новостей по теме
Главное