Футбол
Спорт-ЭкспрессМоуринью отклонил предложение «Боруссии»
Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью отклонил предложение дортмундской «Боруссии», сообщает El Chiringuito. Ранее Sport Bild сообщил, что немецкая команда находится в постоянном контакте с 56-летним специалистом и готова сделать ему предложение в случае увольнения Люсьена Фавра.
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Общество
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Российская газета 10:10
Космос
Китайцы клонируют возвращаемые ракеты Илона Маска за два года
Многоразовые ракеты-носители пока использует только SpaceX Илона Маска — после запуска первая ступень Falcon 9 и Falcon Heavy возвращается на Землю.
Вести.Хайтек вчера в 11:16
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
Утро.ru 14:30
Происшествия
Электричка сбила насмерть мужчину на северо-востоке Москвы
Электропоезд смертельно травмировала мужчину на платформе "Маленковская" ярославского направления, сообщила пресс-служба управле6ние МВД на транспорте по Центральному округу.
РИА Новости 16:19
Футбол
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Лиге Европы
ЦСКА на своем поле проиграл «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.
РБК 14:59
Политика
Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59
Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Шоу-бизнес
Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой
В очередном выпуске "Ошуительного хоу" на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил.
Discover24 07:01
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.
Газета.Ru 16:38
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском вчера в 05:33
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
Как сообщил во вторник госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, президент страны Александр Лукашенко дал поручение Совбезу и минобороны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на размещение американских военных и техники на литовско-белорусской границе.
Военное дело 22 октября в 14:24
Экономика
Дума поддержала проект бюджета на следующие три года
Проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов прошел первое чтение в Госдуме.
Дни.ру вчера в 07:31
Авто
Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada
Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Motor 11:13
Общество
Сбербанк опроверг сообщения о продаже данных клиентов в интернете
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка.
REGNUM 03:48
Армия и оружие
Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
RT на русском 12:03
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры
Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Здоровье
Названы 6 полезных продуктов с высоким содержанием холестерина
Актуальные Новости 22 октября в 01:13
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Авто
Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей
Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Car.ru 22 октября в 12:20
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 14:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Партизан»
«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Партизаном». Единственный гол в матче забил Антони Марсьяль, реализовав пенальти.
Soccer.ru 15:01
Шоу-бизнес
Пресс нарисовала себе Ани Лорак для съемок в клипе
На днях артистка выложила в сеть кадр со съемок.
Privet-Rostov.ru 04:49
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с командиром «Сил демократической Сирии»
Глава минобороны России провел в среду 23 октября переговоры с командиром «Сил демократической Сирии» Мазлумом Абдо.
Комсомольская правда вчера в 16:00
Культура
В Берлине открылся Международный петровский конгресс
Двухдневный 13-й по счету Международный петровский конгресс "Россия и Германия в эпоху Петра Великого: исторические и культурные связи" начал в четверг работу в Берлине.
ТАСС 15:52