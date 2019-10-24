Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМоуринью отклонил предложение «Боруссии»

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью отклонил предложение дортмундской «Боруссии», сообщает El Chiringuito. Ранее Sport Bild сообщил, что немецкая команда находится в постоянном контакте с 56-летним специалистом и готова сделать ему предложение в случае увольнения Люсьена Фавра.
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Моуринью отклонил предложение «Боруссии»

Спорт-Экспресс10:42

Моуринью отказал «Боруссии» Д. Он хочет возглавить более амбициозный клуб

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Моуринью отказал «Боруссии» (El Chiringuito)

Sports.ru11:17

Моуринью отказался от предложения «Боруссии»

Матч ТВ11:42

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Sportbox.RU11:42

Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию»

Советский спорт12:17

Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию»

Газета.Ru12:19
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:13, Ашберн
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ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

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Под капотом седана B3 трудится та же битурбошестёрка 3.0 S58 от собратьев BMW X3 M/X4 M, которая в 2020-м достанется модели BMW M3 нового поколения.
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Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
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МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

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"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

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Мышей научили водить автомобиль

Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
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Источник сообщил о скорой переброске в Сирию новых военных из России

Через неделю в Сирию перебросят еще 276 сотрудников российской военной полиции и 33 единицы техники.
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