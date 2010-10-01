Футбол
Спорт-ЭкспрессМоуринью отклонил предложение «Боруссии»
Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью отклонил предложение дортмундской «Боруссии», сообщает El Chiringuito. Ранее Sport Bild сообщил, что немецкая команда находится в постоянном контакте с 56-летним специалистом и готова сделать ему предложение в случае увольнения Люсьена Фавра.
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Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Политика
Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что, по его мнению, сейчас наступила санкционная пауза, и выразил надежду на появление "подвижек", которые позволят снять или облегчить санкции.
РИА Новости 10:02
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Сирии
Президент Сирии Башар Асад поддержал совместный меморандум России и Турции. Об этом 22 октября сообщает ТАСС.
Телеканал RTVI 22 октября в 13:33
Общество
Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
RT на русском 10:10
Общество
Росстат назвал регионы с самым дорогим и дешевым бензином
В Северо-Кавказском федеральном округе самый дешевый бензин продается в Назрани (42,68 рубля), самый дорогой - в Черкесске (46,56 рубля).
РИА Новости 09:57
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Футбол
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Общество
Орлица улетела в Иран и принялась разорять российских ученых
Находящаяся в ведении Российской сети изучения и охраны пернатых хищников орлица Мин вылетела в Иран, после чего датчик слежения с GPS стал отправлять орнитологам СМС с данными о местонахождении птицы по увеличенным тарифам.
Lenta.ru 12:36
Общество
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Авто
Skoda раскрыла внешность купе-кроссовера Kamiq GT
Компания Skoda объявила дату премьеры нового "прокачанного" кроссовера Kamiq GT.
Новые автомобили 21 октября в 10:41
Политика
Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»
Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии.
ТАСС 10:30
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Общество
Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей
На форуме «Россия — Африка», проходящем в Сочи 23-24 октября, стороны подписали соглашений и меморандумов на общую сумму 800 миллиардов рублей.
Lenta.ru 12:36
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия 07:27
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Саровский городской суд Нижегородской области приговорил сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам лишения свободы за попытку намайнить биткоины на рабочем месте.
РБК 11:41
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Финансы
Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию
"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.
РИА Новости 06:46
Единоборства
Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом
Бывший чемпиона UFC в легком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом.
РИА Новости 08:00
Политика
Российские туристы скоро снова смогут летать на курорты Египта
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров в Сочи сегодня, 23 сентября, договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
78.ru вчера в 06:53
Происшествия
Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК 05:25
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Политика
В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера
Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Кино
Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»
Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания 06:33
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Принцесса Королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
РИА Новости 10:55
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Политика
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Экономика
Инвестор Малофеев пообещал африканским странам $2,5 млрд
Агентство привлечет $2,5 млрд, которые пойдут на финансирование строительства нефтепровода протяженностью около 1300 км в Нигере, развитие транспортной инфраструктуры и железных дорог в Гвинее и ДР Конго.
РБК 10:21
Политика
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily 12:38