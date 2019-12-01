Лига чемпионов

Sports.ruSports.ruМоуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед

Болбой «Тоттенхэма» Каллум Хайнс посетит командный обед перед матчем АПЛ с «Борнмутом». Хайнс во время игры 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:2) быстро передал мяч Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего была организована голевая атака «шпор».
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Моуринью будет приглашать болбоев на обеды «Тоттенхэма» перед домашними матчами

Sports.ru03:49

15-летний болбой пообедал вместе с игроками «Тоттенхэма»

Sport24.ru00:01

Болбой пообедал с игроками «Тоттенхэма» перед матчем с «Борнмутом»

Чемпионатвчера в 17:39

Моуринью пригласил 15-летнего боллбоя на командный обед «Тоттенхэма»

Sport.ru29 ноября в 15:59

«Счастливые дни для ребенка». Моуринью пригласил болбоя пообедать с игроками «Тоттенхэма»

Советский спорт29 ноября в 13:20

Моуринью будет приглашать болбоев на ужин перед каждым домашним матчем

Матч ТВ04:34

Моуринью будет приглашать болбоев на ужин перед каждым домашним матчем

Sportbox.RU04:34
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

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В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек

В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек При падении с моста пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибли 19 человек, еще 22 — получили травмы.
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Нападающие «Ак Барса» Патрис Кормье, Джастин Азеведо, Кирилл Петров и Михаил Фисенко пропустят сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

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В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

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Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
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Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
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В поисках звездных отпечатков в космосе и истории вселенной

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В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт

Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
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Умяров полезен Тедеско сразу в нескольких вещах: — тащит мяч между линиями — всегда ищет варианты для развития атаки — быстро переключается с позиции опорника на позицию «восьмёрки» — проделывает большой объём работы — руководит партнёрами На зимнем турнире в Катаре Наиль вообще был самым громким на поле.
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Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом же раунде

Бой проходил 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Емельяненко выиграл в первом раунде техническим нокаутом.
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Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
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Политика

Премьер-министры России и Беларуси проведут переговоры 6 декабря

Премьер-министры России и Беларуси договорились провести очередные переговоры в пятницу, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Совмина Беларуси.
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Экономика

Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 9 процентов

Средняя ставка по ипотечным кредитам к концу нынешнего года может опуститься ниже 9 процентов.
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Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Авто

В продаже появилась Lada Vesta с автоматической коробкой передач

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Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

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Правительство готовит отмену пенсий в России

Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
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Джонсон намерен изменить стратегию обороны и безопасности Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть стратегию безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.
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Анна Семенович призналась, что сделала пластику груди

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Японцам придётся покупать новые процессоры AMD по талонам

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Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС

Состыковка космического грузовика с МКС произойдет по трехсуточной схеме 9 декабря.
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