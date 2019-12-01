Лига чемпионов
Sports.ruМоуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед
Болбой «Тоттенхэма» Каллум Хайнс посетит командный обед перед матчем АПЛ с «Борнмутом». Хайнс во время игры 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:2) быстро передал мяч Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего была организована голевая атака «шпор».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Счастливые дни для ребенка». Моуринью пригласил болбоя пообедать с игроками «Тоттенхэма»
Советский спорт29 ноября в 13:20
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Происшествия
В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек
В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек При падении с моста пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибли 19 человек, еще 22 — получили травмы.
Хоккей
Кормье, Азеведо и Петров не сыграют с московским «Динамо»
Нападающие «Ак Барса» Патрис Кормье, Джастин Азеведо, Кирилл Петров и Михаил Фисенко пропустят сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Армия и оружие
В Британии признали превосходство российской артиллерии
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Космос
NASA официально обнаружило водяной пар в Европе
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Космос
В поисках звездных отпечатков в космосе и истории вселенной
Происшествия
В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт
Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
Футбол
Наиль Умяров – биография, как попал в «Спартак», детские фото
Умяров полезен Тедеско сразу в нескольких вещах: — тащит мяч между линиями — всегда ищет варианты для развития атаки — быстро переключается с позиции опорника на позицию «восьмёрки» — проделывает большой объём работы — руководит партнёрами На зимнем турнире в Катаре Наиль вообще был самым громким на поле.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом же раунде
Бой проходил 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Емельяненко выиграл в первом раунде техническим нокаутом.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Политика
Премьер-министры России и Беларуси проведут переговоры 6 декабря
Премьер-министры России и Беларуси договорились провести очередные переговоры в пятницу, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Совмина Беларуси.
Экономика
Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 9 процентов
Средняя ставка по ипотечным кредитам к концу нынешнего года может опуститься ниже 9 процентов.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Авто
В продаже появилась Lada Vesta с автоматической коробкой передач
Как известно, «проба пера» в виде оснащения «Весты» роботизированной коробкой АМТ не удалась – сама трансмиссия получилась не столь надежной, как хотелось бы, да и пользоваться им, судя по отзывам владельцев, оказалось неудобно.
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Экономика
Правительство готовит отмену пенсий в России
Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
Армия и оружие
Джонсон намерен изменить стратегию обороны и безопасности Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть стратегию безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что сделала пластику груди
Как оказалось, Семенович, действительно делала пластическую операция, но только не для увеличения груди, а для её уменьшения.
Технологии
Японцам придётся покупать новые процессоры AMD по талонам
Как выяснилось, чтобы их купить, японцам придётся брать талоны.
Космос
Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС
Состыковка космического грузовика с МКС произойдет по трехсуточной схеме 9 декабря.