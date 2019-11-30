Лига чемпионов
Газета.RuМоуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью пригласил болбоя, который сумел помочь забить гол в ворота греческого "Олимпиакоса" в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, на командный обед перед игрой 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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«Счастливые дни для ребенка». Моуринью пригласил болбоя пообедать с игроками «Тоттенхэма»
Советский спорт29 ноября в 13:20
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
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