Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью пригласил болбоя, который сумел помочь забить гол в ворота греческого "Олимпиакоса" в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, на командный обед перед игрой 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ

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