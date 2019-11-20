с чего всё началось

Португальский тренер Жозе Моуринью назначен главным тренером лондонского "Тоттенхэма". Об этом сообщается на официальном сайте "шпор". Контракт действует до конца сезона-2022/23.

Политика Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что диалог "важен даже с самыми трудными партнерами" - в том числе с Россией.

Общество Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.

Космос Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний в США Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в городе Бока Чика на юге американского штата Техас.

Политика Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.

Общество «Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.

Футбол После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.

Технологии Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.

Экономика WeWork замораживает часть проектов в Москве Сеть гибких офисов WeWork замораживает проекты в Москве, касающиеся тех площадей, договоры аренды по которым не подписаны, сообщают «Ведомости».