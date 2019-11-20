Футбол
Газета MetroЖозе Моуринью стал главным тренером «Тоттенхэма»
Португальский тренер Жозе Моуринью назначен главным тренером лондонского "Тоттенхэма". Об этом сообщается на официальном сайте "шпор". Контракт действует до конца сезона-2022/23.
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Португальский специалист Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма», сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).РБК01:53
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