с чего всё началось

Португальский тренер Жозе Моуринью назначен главным тренером лондонского "Тоттенхэма". Об этом сообщается на официальном сайте "шпор". Контракт действует до конца сезона-2022/23.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Технологии Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

Общество Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.

Гаджеты Анонсирован сверхширокий 43-дюймовый монитор Philips 439P9H Партнёр компании Philips фирма MMD анонсировала уникальный сверхширокий монитор. Philips 439P9H имеет диагональ 43 дюйма и изогнутый экран.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Политика У самолета Зеленского отказал двигатель Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.

Хоккей Овечкин вновь собрался на Олимпиаду На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.

Наука В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.

Шоу-бизнес Юрия Соломина госпитализировали Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин доставлен в одну из столичных клиник.

Футбол УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.