с чего всё началось

"Тоттенхэм" объявил на официальном сайте, что португальский специалист Жозе Моуринью стал новым главным тренером.

Общество ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.

Политика Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.

Шоу-бизнес После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.

Гаджеты Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.

Футбол В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Общество «Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.

Общество В Италии сообщили о свадьбе Роналду Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.

Авто Aston Martin представил свой первый кроссовер Впервые за свою 106-летнюю историю в модельном ряду британского автопроизводителя Aston Martin появился кроссовер.

Происшествия Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Футбол РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.

Политика Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Футбол Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020 Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.

Политика Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.

Хоккей Овечкин вновь собрался на Олимпиаду На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.