Футбол
ProstoProSportМоуринью прокомментировал назначение в «Тоттенхэм»
Португалец Жозе Моуринью, о назначении которого на пост главного тренера "Тоттенхэма" было объявлено утром 20 ноября, прокомментировал новый шаг в своей карьере.
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Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими игроками — вот что меня привлекло в этом клубе.
— Жозе Моуринью, португальский футболистЧемпионат 01:51
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Политика
Зеленский хочет договориться о прекращении огня в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе на встрече "нормандской четверки" в декабре.
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Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа из России через Украину «и в будущем будет очень важной темой» для Берлина.
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Денис Шальных - 27-летний сын Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных - отличается эпатажным видом и все из-за татуировок на его мускулистом теле.
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
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Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
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Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
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В Пензе автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком
На стоянке у магазина в Пензе легковой автомобиль LADA Largus провалился в яму с кипятком.
Общество
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Институту мировых цивилизаций субсидии в 2020 году могут увеличиться с 60 до 353,8 млн рублей.
Общество
В России могут ограничить импорт детских молочных смесей
Источники газеты говорят, что в случае ограничений в продаже станет меньше качественной продукции.
Общество
СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова
Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть, на счета которой с 2011 по 2016 год поступило более $860 млн, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала STV и эстонской газеты Postimees.
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Путин назвал причину распада СССР
Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.
Наука
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Политика
Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы
Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк
Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Общество
В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Авто
Автомобили из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок РФ
Автопроизводители из Белоруссии и Казахстана планируют наладить массовые поставки своих автомобилей в Россию к 2021 году.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Экономика
Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам
Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
Общество
Справки от наркологов для пермских водителей подорожают в пять раз
Владелец одной из пермских автошкол в беседе с «URA.RU» пояснил, что ценник на медсправку увеличится более чем в пять раз.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Политика
Шойгу заверил, что на Параде Победы-2020 покажут новую технику
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что 9 мая 2020 года на Красной площади продемонстрируют новую военную технику, до этого незадействованную в парадах, передает "Интерфакс".
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.