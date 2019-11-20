Футбол

ProstoProSportProstoProSportМоуринью прокомментировал назначение в «Тоттенхэм»

Португалец Жозе Моуринью, о назначении которого на пост главного тренера "Тоттенхэма" было объявлено утром 20 ноября, прокомментировал новый шаг в своей карьере.
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Жозе Моуринью
Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими игроками — вот что меня привлекло в этом клубе.
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