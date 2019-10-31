Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.

Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры

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