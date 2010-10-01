Футбол
Матч ТВМоуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
Кино
Отзыв о «Терминаторе» 2019: Шварценеггер меняет подгузники
VN.RU вчера в 23:31
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия
В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб
Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы.
Российская газета 01:48
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Происшествия
Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.
Газета.Ru 00:06
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Кино
Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Газета.Ru 29 октября в 09:14
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
Депутат Государственной думы Василий Власов предложил закрепить за россиянами право не платить за некачественные жилищно-коммунальные услуги.
РБК вчера в 22:21
Политика
Трамп сменил место жительства в связи с плохим отношением в Нью-Йорке
Глава государства подтвердил данные газеты The New York Times, что решил отказаться от регистрации в небоскребе Trump Tower на Пятой авеню в Манхэттене из-за плохого отношения властей города.
RuNews24.ru 01:13
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев»
Газета.Ru вчера в 15:12
Технологии
WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца
Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.
Ferra вчера в 11:44
Общество
Ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени
РБК 30 октября в 03:43
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Lenta.ru вчера в 05:56
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Российская газета вчера в 20:55
Общество
В России изменились ГОСТы на хлеб
Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
Стерлитамакский рабочий 00:56
Футбол
Спартак — Ростов 2:1
"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM вчера в 02:19
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру вчера в 05:27
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Армия и оружие
Турция передала России 18 пленных сирийских военных
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.
РИА Новости вчера в 21:47
Экономика
В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК вчера в 21:35
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Известия вчера в 23:10
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС вчера в 08:40
Хоккей
Хоккеист Щербак прокомментировал уход из «Авангарда»
Ранее сообщалось, что «Авангард» расторг контракт с хоккеистом Щербаком.
RT на русском вчера в 10:37