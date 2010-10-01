Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.

Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры

Экономика Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Происшествия В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.

Происшествия Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.

Шоу-бизнес Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.

ЖКХ В Госдуме предложили разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ Депутат Государственной думы Василий Власов предложил закрепить за россиянами право не платить за некачественные жилищно-коммунальные услуги.

Политика Трамп сменил место жительства в связи с плохим отношением в Нью-Йорке Глава государства подтвердил данные газеты The New York Times, что решил отказаться от регистрации в небоскребе Trump Tower на Пятой авеню в Манхэттене из-за плохого отношения властей города.

Технологии WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Транспорт Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Общество В России изменились ГОСТы на хлеб Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.

Футбол Спартак — Ростов 2:1 "Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).

Экономика Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.

Театры Представлены номинанты на премию «Золотая маска» Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».

Экономика ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».

Армия и оружие Турция передала России 18 пленных сирийских военных Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.

Экономика В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.