Футбол
Матч ТВМоуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
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Мне всегда нравилось чувство неизвестности. Для того чтобы побеждать в Италии, Англии, Испании, требуется гибкость в адаптации. Нужно идти против своих идей и выбирать правильный путь к успеху. С моей стороны есть только одно требование. Я должен играть, чтобы выигрывать трофеи.
— Жозе Моуринью, португальский футболистRT на русском 02:16
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:43, Вашингтон
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Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
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На Blizzcon 2019 показали кинематографический трейлер Diablo 4. События происходят через множество лет после финала третьей части, когда миллионы человек были уничтожены деяниями Небес и Ада.
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Многие обратили внимание на то, как автор двух дублей кряду Джордан Ларссон бьёт по воротам — вроде не поднимает головы, а в итоге мяч всё равно летит очень точно в цель; так было и в Швеции.
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По информации издания, министерство попросило Universal Pictures International (сейчас занимается дистрибуцией «Семейки Аддамс» и «Эвереста») уменьшить количество сеансов зарубежных фильмов в кинотеатрах 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства.
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Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
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Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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Телеканал 360° вчера в 10:31
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РИА Новости 10:04
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Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ
Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к РПЦ стала позиция Константинопольского патриархата в отношении признания ПЦУ, сообщил старший протодиакон собора Александра Невского в Париже Иоанн Дробот-Тихоницкий.
РИА Новости 13:47
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Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве страны должен появиться единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям.
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