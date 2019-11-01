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Матч ТВМатч ТВМоуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
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Жозе Моуринью
Мне всегда нравилось чувство неизвестности. Для того чтобы побеждать в Италии, Англии, Испании, требуется гибкость в адаптации. Нужно идти против своих идей и выбирать правильный путь к успеху. С моей стороны есть только одно требование. Я должен играть, чтобы выигрывать трофеи.
— Жозе Моуринью, португальский футболистRT на русском 02:16

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