Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruМоуринью прокомментировал свое назначение в «Тоттенхэм»

Новый главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью поделился впечатлениями от нового места работы. Португалец отметил, что «Тоттенхэм» это клуб с богатыми традициями.
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Жозе Моуринью
Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими игроками — вот что меня привлекло в этом клубе.
— Жозе Моуринью, португальский футболистЧемпионат 01:51

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