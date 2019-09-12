Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUМоуринью считает Роналду феноменом

Думаю, в 50 лет он будет забивать в каком-нибудь матче легенд, — сказал Моуринью. Роналду с 25 мячами в активе стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы.
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Моуриньо о покере Роналду: «Я не удивлен, он феномен»

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Моуринью: не удивлён покером Роналду, он настоящий феномен

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Моуринью считает Роналду феноменом

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Жозе Моуринью: «Меня совсем не удивляют успехи Роналду»

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СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39
Экономика

Минтруд предложил запретить пенсионных агентов

Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК 23:32
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК 21:01
Шоу-бизнес

Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк

Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Гаджеты

Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

iXBT.com вчера в 14:43
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия 19:55
Общество

Синоптики рассказали, когда в столице закончится летнее тепло

Выходные в Москве могут быть дождливыми. Метеорологи заявили, что пока антициклон удерживает теплую погоду в столице.
Газета.Ru вчера в 11:58
Политика

Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома

Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:09
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Шоу-бизнес

Стало известно, кого пригласила на свою свадьбу Ксения Собчак

На банкете, приуроченном к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, соберётся почти 300 гостей, пишет "Комсомольская правда".
Life.ru 22:57
Армия и оружие

Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»

Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru 21:35
Армия и оружие

В Британии назвали самое грозное оружие России

Газета.Ru 19:25
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум

Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 14:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу после победы над Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу.
Sportbox.RU 20:11
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ вчера в 05:51
Происшествия

В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей

«Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.
Известия 12:42
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Баскетбол

Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Экономика

Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 10:16
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Наука

Стресс ослабляет клеточную защиту организма

Нейробиологи из Национального университета Юга, Аргентина, совместно с коллегами из Массачуссетского университета выяснили, что стресс делает с клетками организма.
Naked Science вчера в 06:51
Авто

Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid

Автоновости дня 08:43
Музыка

Заслуженный артист РСФСР назвал творчество Шнурова «нецензурщиной»

Музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и осудил музыканта за безответственность на сцене.
Life.ru 19:58
Гаджеты

Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone

Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1 трлн 10 млрд 443 млн.
РБК 23:23
Армия и оружие

В Восточной Гуте обнаружили бывший штаб боевиков и тюрьму

РИА Новости 22:06
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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