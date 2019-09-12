Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUМоуринью считает Роналду феноменом

Литва — Португалия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 10 сентября
Стадион «ЛФФ»
7′
Криштиану Роналду
Витаутас Андрюшкявичус
28′
56′
Бруну Фернандеш
Рафа Силва
62′
Криштиану Роналду
65′
Криштиану Роналду
Каролис Лаукжямис
Деимантас Петравичюс
65′
Мантас Куклис
Артурас Жулпа
69′
76′
Криштиану Роналду
Овидиус Вербицкас
Донатас Казлаускас
77′
79′
Криштиану Роналду
Гонсалу Гедеш
89′
Бернарду Силва
Пицци
90′+2′
Вильям Карвалью
Думаю, в 50 лет он будет забивать в каком-нибудь матче легенд, — сказал Моуринью. Роналду с 25 мячами в активе стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы.
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