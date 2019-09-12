Думаю, в 50 лет он будет забивать в каком-нибудь матче легенд, — сказал Моуринью. Роналду с 25 мячами в активе стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы.

Наука Биологи обнаружили маскирующие способности контрастных полос Некоторые животные отличаются довольно необычным окрасом с чередующимися контрастными, часто черно-белыми полосами.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Футбол Экс-тренер «Зенита» планирует стать президентом «Порту» Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, что не планирует заниматься своей нынешней деятельностью слишком долго.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан Пользователи соцсетей разместили кадры прибытия Хабиба Нурмагомедова и его команды в аэропорт Махачкалы, где его встретили председатель Правительства и министр спорта Дагестана.

Политика Медведев поручил отменить нормативные акты СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".

Общество В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.

Армия и оружие В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков Украинские силовики в четверг утром пять раз нарушили перемирие, выпустив более 50 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Экономика Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствуют отчетность Nike.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Политика Нетаньяху: дружба с Путиным предотвратила военное столкновение в Сирии Лишь дружеские отношения и прямые контакты с российским лидером предотвратили российско-израильский конфликт на территории Сирии.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Футбол Участники еврокубков летом потратили на трансферы около 4 млрд евро Восемь клубов из Лиги чемпионов и четыре из Лиги Европы за лето потратили каждый более чем 50 млн евро на новых игроков.

Политика Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Политика Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Кино Опубликовано видео с перевоплощением Анджелины Джоли в Малефисенту Студия Disney поделилась видеороликом, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты.