Футбол
RT на русскомМоуринью: сейчас МЮ выглядит ещё хуже, чем при мне
В декабре 2018 года Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
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Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Футбол
Президент «Урала»: «Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова. Как они могут его забрать?»
С «Уралом» никаких контактов не было, а слухи мы не комментируем. Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова.
Sport24.ru 05:05
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Политика
Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Политика
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
RT на русском 07:02
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Кино
Собчак снимется в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»
Ксения Собчак появится в новом сериале своего супруга Константина Богомолова про «ангарского маньяка».
Телепрограмма 07:17
Спорт
WADA поставило вопрос о несоответствии России антидопинговому кодексу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
РБК 05:08
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Здоровье
Фармаколог перечислил опасные сочетания лекарств и продуктов
Некоторые сочетания препаратов и продуктов могут быть смертельно опасными, заявил клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Экономика сегодня вчера в 23:19
ЖКХ
Тепло начали подавать в жилые дома Москвы
Подача отопления началась в жилые многоквартирные дома, а также административные и промышленные здания Москвы, сообщил в понедельник журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.
ТАСС 07:27
Наука
Компания Google создала самый мощный компьютер в мире
Представители компании Google сообщили о создании самого мощного квантового компьютера в мире – он способен всего за несколько минут произвести расчеты, на которые его предшественнику потребовались бы тысячи лет.
NewInform 21 сентября в 07:56
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Общество
Дженнифер Лопес закрыла шоу Versace в легендарном зеленом платье
В 2000 году на 42-й церемонии награждении Grammy Awards Дженнифер Лопес представила наряд, которому теперь посвящена отдельная статья в «Википедии»: «голое» платье Versace с глубоким вырезом, украшенное тропическим принтом.
Sunmag.me 05:10
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
Экономика
К экосистеме переводов Сбербанка подключаются банки Таджикистана
Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода – 50 тыс. руб. Переводы можно осуществить в рублях, при зачислении на карту в республике Таджикистан он будет сконвертирован в валюту карты.
Плас 05:50
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Экономика
В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум
В Министерстве экономического развития предложили оставлять прожиточный минимум гражданам при взыскании с них долгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 06:47
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Авто
Заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила расчет транспортного налога заработали на всей территории России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 07:05
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Армия и оружие
Власти ДНР сообщают об артиллерийском обстреле со стороны ВСУ
Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил об артиллерийском обстреле со стороны позиций украинских силовиков сел Дзержинское и Октябрь.
Московский Комсомолец вчера в 16:51
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Политика
Кремль: участники амнистии капиталов могут доверять гарантиям Путина
Владимир Путин, анонсируя амнистию капитала в 2014 году, обещал, что ее участники не столкнутся с уголовным или административным преследованием, и к ним не будет вопросов со стороны налоговиков и правоохранительных органов.
Коммерсантъ 06:30
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49