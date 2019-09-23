Футбол

RT на русскомRT на русскомМоуринью: сейчас МЮ выглядит ещё хуже, чем при мне

В декабре 2018 года Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
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Жозе Моуринью: Грустно, что «Манчестер Юнайтед» играет хуже, чем при мне

Советский спорт04:41

Моуринью: сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит ещё хуже, чем при мне

Чемпионатвчера в 22:00

Моуринью: сейчас МЮ выглядит ещё хуже, чем при мне

RT на русском03:11

Моуринью: «Вероятно, я заслужил увольнение из „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru02:59

Жозе Моуринью: «Возможно, меня заслуженно уволили из „МЮ“, но сейчас команда еще хуже»

Sports.ru04:40

Жозе Моуринью — об увольнении из «МЮ»: «Я заслужил это»

Sportbox.RUвчера в 16:45

Моуринью: «Я заслуживал увольнения из „Манчестер Юнайтед“»

Евро-футбол.рувчера в 17:36
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Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Баскетбол

ЦСКА подтвердил, что проведет два матча Евролиги в Калининграде

Sports.ru 03:29
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Экономика

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Футбол

Президент «Урала»: «Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова. Как они могут его забрать?»

С «Уралом» никаких контактов не было, а слухи мы не комментируем. Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова.
Sport24.ru 05:05
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Политика

Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Политика

Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
RT на русском 07:02
Кино

В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Кино

Собчак снимется в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»

Ксения Собчак появится в новом сериале своего супруга Константина Богомолова про «ангарского маньяка».
Телепрограмма 07:17
Спорт

WADA поставило вопрос о несоответствии России антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
РБК 05:08
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Происшествия

Прокачку нефти по «Дружбе» прервали из-за незаконной врезки в Польше

РБК 03:46
Здоровье

Фармаколог перечислил опасные сочетания лекарств и продуктов

Некоторые сочетания препаратов и продуктов могут быть смертельно опасными, заявил клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Экономика сегодня вчера в 23:19
ЖКХ

Тепло начали подавать в жилые дома Москвы

Подача отопления началась в жилые многоквартирные дома, а также административные и промышленные здания Москвы, сообщил в понедельник журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.
ТАСС 07:27
Наука

Компания Google создала самый мощный компьютер в мире

Представители компании Google сообщили о создании самого мощного квантового компьютера в мире – он способен всего за несколько минут произвести расчеты, на которые его предшественнику потребовались бы тысячи лет.
NewInform 21 сентября в 07:56
Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Общество

Дженнифер Лопес закрыла шоу Versace в легендарном зеленом платье

В 2000 году на 42-й церемонии награждении Grammy Awards Дженнифер Лопес представила наряд, которому теперь посвящена отдельная статья в «Википедии»: «голое» платье Versace с глубоким вырезом, украшенное тропическим принтом.
Sunmag.me 05:10
Общество

Росстат назвал средний возраст невест в России

Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
Экономика

К экосистеме переводов Сбербанка подключаются банки Таджикистана

Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода – 50 тыс. руб. Переводы можно осуществить в рублях, при зачислении на карту в республике Таджикистан он будет сконвертирован в валюту карты.
Плас 05:50
Экономика

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Экономика

В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум

В Министерстве экономического развития предложили оставлять прожиточный минимум гражданам при взыскании с них долгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 06:47
Политика

Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму

Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Авто

Заработали новые правила расчета транспортного налога

Новые правила расчет транспортного налога заработали на всей территории России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 07:05
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Армия и оружие

Власти ДНР сообщают об артиллерийском обстреле со стороны ВСУ

Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил об артиллерийском обстреле со стороны позиций украинских силовиков сел Дзержинское и Октябрь.
Московский Комсомолец вчера в 16:51
Политика

Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Политика

Кремль: участники амнистии капиталов могут доверять гарантиям Путина

Владимир Путин, анонсируя амнистию капитала в 2014 году, обещал, что ее участники не столкнутся с уголовным или административным преследованием, и к ним не будет вопросов со стороны налоговиков и правоохранительных органов.
Коммерсантъ 06:30
Общество

Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье

Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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