«Тоттенхэм Хотспур» в своём официальном «твиттере» представил нового главного тренера команды Жозе Моуринью. «Шпоры» опубликовали фотографию, на которой португальский специалист позирует с футболкой на клубной базе.

Моуринью сфотографировался с футболкой «Тоттенхэма» на клубной базе

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