Футбол
Интерфакс-СпортМоуринью стал новым тренером «Тоттенхэма»
Новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма" стал португальский специалист Жозе Моуринью, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
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ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
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МВД предложило новые способы проверки здоровья российских водителей
Прохождение водительских медкомиссий может быть ужесточено в рамках предложенного МВД России законопроекта.
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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
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Мясные и овощные супы оказались полезны в борьбе с малярией
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Новую Chevrolet Niva показали дилерам марки
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Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
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Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
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Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
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Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
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Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Общество
Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
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Сын Елены Яковлевой сводит татуировки на лице
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Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Общество
ФСБ сообщила о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе
В Московском регионе задержали трех вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Политика
В Латвии решили приостановить трансляцию девяти российских телеканалов
В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов, сообщает РИА Новости.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России
Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
Транспорт
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июня 2020 года
Открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста запланировано на 1 июня 2020 года.
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Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
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«Сибирь» проиграла «Ак Барсу» и потерпела пятое поражение подряд в КХЛ
Происшествия
Появилась версия о наркотиках у взявшего жену в заложники следователя
Захвативший собственную жену в заложники ростовский следователь СКР подполковник Сергей Ткачев мог находится под действием наркотиков.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Общество
В России согласована схема продажи красивых госномеров
Политика
Васильев доложил Путину о дефиците рабочих мест в Дагестане
Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в регионе из-за сокращения гособоронзаказа (ГОЗ).