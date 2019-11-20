Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортМоуринью стал новым тренером «Тоттенхэма»

Новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма" стал португальский специалист Жозе Моуринью, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
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