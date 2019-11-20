Футбол
РЕН ТВМоуриньо назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Футбольный клуб "Тоттенхэм" заявил о назначении на пост главного тренера команды Жозе Моуриньо.
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Общество
Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Политика
Украина потребует от России компенсацию за имущество в портах Крыма
В России ранее собирались потребовать от Украины компенсацию за "более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма".
Общество
Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Происшествия
Пилотов севшего в поле А321 наградят звездами Героев России в Кремле
Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин будут награждены звездами Героев России в Кремле.
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью
Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Политика
РФ и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции
Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции, передает РИА Новости со ссылкой на премьера РФ Дмитрия Медведева.
Происшествия
Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК
Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Политика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
Здоровье
В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов
Власти Самарской области проводят переговоры с частными клиниками на предмет отказа от проведения абортов.
Экономика
Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы
Путин подчеркнул, что это значение является самым низким за всю историю современной России.
Экономика
Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
Общество
Депутаты внесли в Госдуму свой законопроект об ОСАГО
Депутаты от всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату свой вариант законопроекта об ОСАГО.
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Происшествия
СК возбудил дело после смерти пациентки в частной московской клинике
Следственный комитет завел уголовное дело после смерти женщины в частной столичной клинике, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.
Футбол
Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
Адвокат российского футболиста Александра Кокорина в Instagram-аккаунте поделилась фото с подарком от нападающего "Зенита".
Политика
Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.