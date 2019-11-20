Футбол

РЕН ТВРЕН ТВМоуриньо назначен главным тренером «Тоттенхэма»

Футбольный клуб "Тоттенхэм" заявил о назначении на пост главного тренера команды Жозе Моуриньо.
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Моуринью — новый тренер «Тоттенхэма». 9 месяцев назад он приезжал «устраиваться на работу» в Балашиху

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Эксперты: у «Тоттенхэма» с Моуринью неплохие шансы выиграть Кубок Англии

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Моуринью стал новым главным тренером «Тоттенхэма»

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«Тоттенхэм» объявил о назначении Моуринью

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Букмекеры оценили шансы Моуринью выиграть АПЛ с «Тоттенхэмом»

Sport24.ru05:57
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Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген

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Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Интерфакс 04:47
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Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
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Украина потребует от России компенсацию за имущество в портах Крыма

В России ранее собирались потребовать от Украины компенсацию за "более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма".
Газета.Ru 06:18
Общество

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Газета.Ru 02:42
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Пилотов севшего в поле А321 наградят звездами Героев России в Кремле

Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин будут награждены звездами Героев России в Кремле.
Pravda.Ru 03:44
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Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Rostov gazeta 18 ноября в 08:41
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Известия вчера в 04:24
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
News-24.ru вчера в 05:27
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Политика

В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
РИА Новости 04:59
Политика

Кремль рассказал о подготовке телемоста для запуска «Силы Сибири»

REGNUM 05:50
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Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью

Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую

Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Московский Комсомолец вчера в 11:06
Политика

РФ и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции

Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции, передает РИА Новости со ссылкой на премьера РФ Дмитрия Медведева.
Аргументы и Факты вчера в 14:01
Происшествия

Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Газета.Ru 04:38
Политика

Путин заявил о росте зарплат россиян

Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:19
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
RT на русском 03:16
Здоровье

В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов

Власти Самарской области проводят переговоры с частными клиниками на предмет отказа от проведения абортов.
TLT.ru - Новости Тольятти вчера в 09:51
Экономика

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Путин подчеркнул, что это значение является самым низким за всю историю современной России.
Газета.Ru 06:04
Экономика

Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
Lenta.ru 04:55
Общество

Депутаты внесли в Госдуму свой законопроект об ОСАГО

Депутаты от всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату свой вариант законопроекта об ОСАГО.
Право.ру 03:56
Футбол

Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020

России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Профиль вчера в 12:59
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Происшествия

СК возбудил дело после смерти пациентки в частной московской клинике

Следственный комитет завел уголовное дело после смерти женщины в частной столичной клинике, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.
Москва 24 05:08
Футбол

Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

Адвокат российского футболиста Александра Кокорина в Instagram-аккаунте поделилась фото с подарком от нападающего "Зенита".
РИА Новости вчера в 09:04
Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
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Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru вчера в 02:41
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