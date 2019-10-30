Футбол
MetaratingsМоуринью выразил готовность возглавить «Арсенал»
Кубок английской лиги, 1/8 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Новым главным тренером лондонского «Арсенала» может стать Жозе Моуринью, который остаётся без клуба после увольнения из «Манчестер Юнайтед». Португалец готов рассмотреть предложение от руководства «канониров» в том случае, если «Арсенал» будет готов начать с ним сотрудничество.
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Политика
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Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Политика
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Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в декабре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Политика
Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
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Кино
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Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Политика
СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ»
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Происшествия
В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества
В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества, сообщается, что один человек госпитализирован, передает Reuters со ссылкой на полицию.
Космос
В хвосте первой межзвездной кометы нашли воду
Первая межзвездная комета 2I/Borisov оказалась богата водой – такой вывод сделала международная группа астрономов, изучив состав ее «хвоста».
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
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Экономика
Forbes составил топ-20 российских застройщиков
Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб.
Происшествия
СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве
Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Футбол
Шюррле может скоро завершить карьеру
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Общество
Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Украины 30 октября 2019 года
Что касается коэффициентов на проход, то здесь такие цифры: 2.46 и 1.55. В матче «Динамо» — «Шахтер», ну или наоборот, всегда жарко.
Футбол
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат возглавил «Фейеноорд»
Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возглавил «Фейеноорд», сообщает пресс-служба клуба из Роттердама.
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
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Футбол
ЦСКА — Уфа 1:0
Московский футбольный клуб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой».