Футбол

MetaratingsMetaratingsМоуринью выразил готовность возглавить «Арсенал»

Челси — Манчестер Юнайтед
сегодня
в 16:05
Кубок английской лиги, 1/8 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Новым главным тренером лондонского «Арсенала» может стать Жозе Моуринью, который остаётся без клуба после увольнения из «Манчестер Юнайтед». Португалец готов рассмотреть предложение от руководства «канониров» в том случае, если «Арсенал» будет готов начать с ним сотрудничество.
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Моуринью готов возглавить «Арсенал»

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Источник: Моуринью хочет возглавить «Арсенал»

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