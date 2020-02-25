Технологии

News-24.ruNews-24.ruНазваны опасные приложения для смартфонов

Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
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с чего всё началось

Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов

Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения. Они могут собирать и размещать в открытом доступе ваши личные данные, прослушивать разговоры и следить за действиями.
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Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов

Известиявчера в 16:02

Названы самые опасные приложения-шпионы для смартфонов

Комсомольская правда02:34
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Комментарии

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Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
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