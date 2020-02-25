Технологии
ИзвестияМоя отрава: названы опасные приложения для смартфонов
Вирусы Triada устанавливали на смартфон приложения с огромным количеством рекламы, доход от которой шел злоумышленникам.
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с чего всё началось
Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения. Они могут собирать и размещать в открытом доступе ваши личные данные, прослушивать разговоры и следить за действиями.Известия16:02
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Комментарии
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Общество
Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса
Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Политика
Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком
Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что участие 5% граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране.
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном
Муж Леры Кудрявцевой показал фанатам архивный снимок, сделанный в самом начале отношений, зародившихся девять лет назад.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Политика
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
"Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России - и потенциально самого президента России Владимира Путина - за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Хоккей
Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»
Политика
О ликвидации Пенсионного фонда Украины заговорили во фракции «Слуга народа»
О возможной ликвидации Пенсионного фонда Украины рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова По словам Третьяковой, депутаты Верховной рады допускают возможность прекращения деятельности Пенсионного фонда Украины, что по их мнению, начнет перезагрузку формы его существования ПФУ, а ликвидация это лишь один из вариантов.
Происшествия
В Одессе женщина погибла из-за падения дерева
Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Общество
В Японии умер старейший мужчина на земле
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Политика
Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе, заявил, что страны, сталкиваясь с общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Единоборства
Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше
Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Космос
Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»
Космос
Получены данные, изменяющие историю формирования Земли
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти
Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.