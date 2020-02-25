Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения. Они могут собирать и размещать в открытом доступе ваши личные данные, прослушивать разговоры и следить за действиями.

с чего всё началось

Вирусы Triada устанавливали на смартфон приложения с огромным количеством рекламы, доход от которой шел злоумышленникам.

Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов

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Происшествия На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.

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