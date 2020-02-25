Технологии

ИзвестияИзвестияМоя отрава: названы опасные приложения для смартфонов

Вирусы Triada устанавливали на смартфон приложения с огромным количеством рекламы, доход от которой шел злоумышленникам.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов

Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения. Они могут собирать и размещать в открытом доступе ваши личные данные, прослушивать разговоры и следить за действиями.
Известия16:02

Подробнее о событии

Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов

Известия16:02

Названы способы уберечься от слежки через смартфон

РИА Новости18:50

Россиянам назвали способы уберечься от слежки через смартфон

Lenta.ru17:12

Названы способы избежать слежки через смартфон

News.ru20:02

Названы способы уберечь свой смартфон от мобильных шпионов

Life.ru20:23

Специалисты назвали способы избежать слежки через смартфон

ТК Звезда19:36

Названы опасные приложения для смартфонов

Ридус20:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:39, Ашберн

Комментарии

Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Газета.Ru 22:43
Общество

Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
RT на русском 03:59
Политика

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Lenta.ru 11:12
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 09:10
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru 23:06
Политика

Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что участие 5% граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране.
REGNUM 22 февраля в 11:07
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном

Муж Леры Кудрявцевой показал фанатам архивный снимок, сделанный в самом начале отношений, зародившихся девять лет назад.
Актуальные Новости 04:39
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК 15:12
Политика

Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России

"Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России - и потенциально самого президента России Владимира Путина - за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.
РИА Новости 15:53
Происшествия

На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Российская газета 10:18
Хоккей

Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»

Газета.Ru вчера в 21:41
Политика

О ликвидации Пенсионного фонда Украины заговорили во фракции «Слуга народа»

О возможной ликвидации Пенсионного фонда Украины рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова По словам Третьяковой, депутаты Верховной рады допускают возможность прекращения деятельности Пенсионного фонда Украины, что по их мнению, начнет перезагрузку формы его существования ПФУ, а ликвидация это лишь один из вариантов.
Новостной фронт 19:37
Происшествия

В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Известия 10:31
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 22 февраля в 07:11
Общество

В Японии умер старейший мужчина на земле

Life.ru 20:31
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Политика

Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе, заявил, что страны, сталкиваясь с общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать.
RT на русском 05:16
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
RT на русском 11:06
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Экономика

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
РИА Новости 18:12
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК 21:33
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Шоу-бизнес

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Вокруг ТВ 05:16
Единоборства

Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше

Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.
ГЛАС.RU вчера в 00:52
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Космос

Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»

Общественное телевидение России 23:33
Космос

Получены данные, изменяющие историю формирования Земли

ToDay News Ufa 22 февраля в 01:29
Хоккей

Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти

Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
МР7.ру 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное