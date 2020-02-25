Технологии
ИзвестияМоя отрава: названы опасные приложения для смартфонов
Немало в интернете и приложений, которые изначально создавались с благой целью, но стали причинять владельцам смартфонов большие неудобства.
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с чего всё началось
Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения. Они могут собирать и размещать в открытом доступе ваши личные данные, прослушивать разговоры и следить за действиями.Известиявчера в 16:02
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