Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

Нападающий «Порту» Зе Луиш опубликовал в Instagram видео, на котором его русская жена Алеся ест шоколадный крем. Бывший форвард «Спартака» спросил супругу, чем она занимается.
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«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

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Зе Луиш назвал свою девушку жирной свиньёй

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«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой

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Зе Луиш назвал девушку жирной свиньей

Газета.Ruвчера в 17:56

«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

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«Моя жирная свинья». Зе Луиш на русском языке троллит свою девушку

Спорт-Экспрессвчера в 17:29

«Моя жирная свинья». Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш жестко подшутил над своей русской девушкой

Sport24.ruвчера в 17:17
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1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
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Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
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По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
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Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
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Эрдоган предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным

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Экс-чиновники США назвали ошибкой выход из Договора по открытому небу

Возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подорвёт доверие между Москвой и Вашингтоном, заявили экс-госсекретарь Штатов Джордж Шульц, бывший американский министр обороны Уильям Перри и занимавший кресло сенатора от штата Джорджия Сэм Нанн.
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Стадион «Калининград» передали в областную собственность

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Зе Луиш
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Кабо-вердианский футболист, нападающий «Порту». В 2010-2017 годах выступал за сборную Кабо-Верде.
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