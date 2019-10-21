Футбол
Sportbox.RU«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей
Нападающий «Порту» Зе Луиш опубликовал в Instagram видео, на котором его русская жена Алеся ест шоколадный крем. Бывший форвард «Спартака» спросил супругу, чем она занимается.
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Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Политика
На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США
На Украине возобновили уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в интересах кандидата Хиллари Клинтон.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
Происшествия
Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР
Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Гаджеты
Врач рассказала, как уберечь зрение при использовании смартфона
Опытный врач-офтальмолог и кандидат медицинских наук Татьяна Павлова поделилась полезной информацией о том, как сберечь зрение при использовании современных гаджетов и прежде всего смарфтонов.
Экономика
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Общество
Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году
Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
Происшествия
Автор LinguaLeo пройдёт лечение в психиатрическом стационаре
Игры
Каждый режим Call of Duty: Modern Warfare загружается отдельно
Общество
Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»
Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Политика
Эрдоган предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предпринять необходимые шаги по ситуации на севере Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри
Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.
Политика
Экс-чиновники США назвали ошибкой выход из Договора по открытому небу
Возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подорвёт доверие между Москвой и Вашингтоном, заявили экс-госсекретарь Штатов Джордж Шульц, бывший американский министр обороны Уильям Перри и занимавший кресло сенатора от штата Джорджия Сэм Нанн.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Политика
Поклонской отказали в визе в Японию
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Общество
Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании
Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался
Причиной страшного пожара в Ярославской области, унесшего жизни пятерых детей и двоих взрослых, стал поджог.
Космос
Раскрыта заметная с Земли технология инопланетян
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Общество
В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет
В результате понедельник, 21 октября, стал самым теплым за 70 лет.