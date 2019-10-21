Нападающий «Порту» Зе Луиш опубликовал в Instagram видео, на котором его русская жена Алеся ест шоколадный крем. Бывший форвард «Спартака» спросил супругу, чем она занимается.

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.

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Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Происшествия В Рязани пьяный полицейский насмерть сбил прохожего Как сообщили YA62.ru в УМВД России по региону, сотрудник ОМВД по Советскому району Рязани, будучи нетрезв, за рулем Hyundai, в ночь на 20 октября, на Касимовском шоссе сбил 43-летнего жителя Рязани, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Технологии «Большая тройка» попросила не давать «Ростелекому» частоты без конкурса Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в стране, который распределяет этот ресурс) планирует на заседании во вторник, 22 октября, выделить «Ростелекому» полосу частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе, следует из материалов комиссии (есть у РБК).

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Технологии Четки Ватикана взломали за 15 минут Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.

Армия и оружие В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.

Политика Китай через ВТО добивается ответных мер против США на $2,4 млрд «В ответ на продолжающееся несоблюдение США рекомендаций и правил органа по разрешению споров ВТО Китай запрашивает разрешения приостановить действие уступок и связанных с ним обязательств на ежегодную сумму в $2,4 млрд»,— цитирует Reuters документ, поданный в организацию.