Футбол
Sportbox.RU«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей
Нападающий «Порту» Зе Луиш опубликовал в Instagram видео, на котором его русская жена Алеся ест шоколадный крем. Бывший форвард «Спартака» спросил супругу, чем она занимается.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
Политика
Россия обвинила США в дискриминации
США заблокировали полноценную работу России на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Рязани пьяный полицейский насмерть сбил прохожего
Как сообщили YA62.ru в УМВД России по региону, сотрудник ОМВД по Советскому району Рязани, будучи нетрезв, за рулем Hyundai, в ночь на 20 октября, на Касимовском шоссе сбил 43-летнего жителя Рязани, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Культура
Первая серия «Екатерины. Самозванцы» попала в сеть до премьеры
За два дня до официальной премьеры сезона телеканал «Россия» решил подразнить зрителей и выложил первую серию в открытый доступ.
Происшествия
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
Технологии
«Большая тройка» попросила не давать «Ростелекому» частоты без конкурса
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в стране, который распределяет этот ресурс) планирует на заседании во вторник, 22 октября, выделить «Ростелекому» полосу частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе, следует из материалов комиссии (есть у РБК).
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
Происшествия
Американских геев-военных избили в Хорватии за тверк в ночном клубе
На хорватском курорте Задар двух темнокожих американских военных избили за тверк в ночном клубе, сообщили в правоохранительных органах.
Политика
Правительство Британии будет добиваться ратификации сделки по Brexit
На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Происшествия
Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Политика
Китай через ВТО добивается ответных мер против США на $2,4 млрд
«В ответ на продолжающееся несоблюдение США рекомендаций и правил органа по разрешению споров ВТО Китай запрашивает разрешения приостановить действие уступок и связанных с ним обязательств на ежегодную сумму в $2,4 млрд»,— цитирует Reuters документ, поданный в организацию.
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо
Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
Продажу своего автопарка компания YouDrive, предлагающая услуги каршеринга, начала 21 октября.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Чили достигло десяти
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
21 октября стали известны результаты опроса ВЦИОМ, которые свидетельствуют о том, что четверть россиян считает себя «жертвами перестройки».
Происшествия
В Татарстане уволилась учительница, заклеившая первоклассникам рты
Хоккей