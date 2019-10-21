Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

Нападающий «Порту» Зе Луиш опубликовал в Instagram видео, на котором его русская жена Алеся ест шоколадный крем. Бывший форвард «Спартака» спросил супругу, чем она занимается.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Моя жирная свинья». Зе Луиш на русском языке троллит свою девушку

Спорт-Экспрессвчера в 21:29

«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

Матч ТВ06:35

«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой

Чемпионат00:24

Зе Луиш назвал девушку жирной свиньей

Газета.Ruвчера в 21:56

Зе Луиш назвал свою девушку жирной свиньёй

Евро-футбол.рувчера в 21:42

«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

Sportbox.RU06:35

«Моя жирная свинья». Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш жестко подшутил над своей русской девушкой

Sport24.ruвчера в 21:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Общество

Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины

Российская газета 14:00
Общество

Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея

Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 08:40
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Политика

Россия обвинила США в дискриминации

США заблокировали полноценную работу России на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Lenta.ru 17:23
Единоборства

После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru вчера в 15:01
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 07:43
Происшествия

В Рязани пьяный полицейский насмерть сбил прохожего

Как сообщили YA62.ru в УМВД России по региону, сотрудник ОМВД по Советскому району Рязани, будучи нетрезв, за рулем Hyundai, в ночь на 20 октября, на Касимовском шоссе сбил 43-летнего жителя Рязани, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Росбалт 15:47
Культура

Первая серия «Екатерины. Самозванцы» попала в сеть до премьеры

За два дня до официальной премьеры сезона телеканал «Россия» решил подразнить зрителей и выложил первую серию в открытый доступ.
Wday.ru 16:23
Происшествия

После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ

После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
РИА Новости 12:54
Технологии

«Большая тройка» попросила не давать «Ростелекому» частоты без конкурса

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в стране, который распределяет этот ресурс) планирует на заседании во вторник, 22 октября, выделить «Ростелекому» полосу частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе, следует из материалов комиссии (есть у РБК).
РБК 16:24
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 08:29
Кино

Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов

Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Происшествия

Американских геев-военных избили в Хорватии за тверк в ночном клубе

На хорватском курорте Задар двух темнокожих американских военных избили за тверк в ночном клубе, сообщили в правоохранительных органах.
Взгляд.ру 16:15
Политика

Правительство Британии будет добиваться ратификации сделки по Brexit

На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.
РИА Новости 16:05
Гаджеты

Apple готовится выпустить AR-гарнитуру в 2020 году

News.ru 12:58
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 16:30
Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 17:20
Технологии

Четки Ватикана взломали за 15 минут

Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 07:00
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Армия и оружие

В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным

Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru вчера в 21:05
Политика

Китай через ВТО добивается ответных мер против США на $2,4 млрд

«В ответ на продолжающееся несоблюдение США рекомендаций и правил органа по разрешению споров ВТО Китай запрашивает разрешения приостановить действие уступок и связанных с ним обязательств на ежегодную сумму в $2,4 млрд»,— цитирует Reuters документ, поданный в организацию.
Коммерсантъ 12:45
Политика

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Интерфакс 13:05
Авто

Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям

Продажу своего автопарка компания YouDrive, предлагающая услуги каршеринга, начала 21 октября.
32CARS.ru 06:35
Происшествия

Число жертв беспорядков в Чили достигло десяти

Интерфакс 07:57
Общество

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

21 октября стали известны результаты опроса ВЦИОМ, которые свидетельствуют о том, что четверть россиян считает себя «жертвами перестройки».
Моя Москва.онлайн 06:54
Происшествия

В Татарстане уволилась учительница, заклеившая первоклассникам рты

Вечерняя Казань 13:48
Хоккей

Автомобилист — Ак Барс 1:6 (3-й период)

RT на русском 16:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий «Порту». В 2010-2017 годах выступал за сборную Кабо-Верде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное