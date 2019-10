Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) возглавил российский прокат в минувшие выходные.

В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.