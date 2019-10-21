Футбол
Чемпионат«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно. В 109 матчах за команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 голов и сделал 25 результативных передач. В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Зе Луиш провёл за «Порту» 7 матчей, в которых забил 6 голов.
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Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Lenta.ru вчера в 18:58
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский
Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
Политика
Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение
Псковское агентство информации 03:32
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 19 октября в 09:34
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Происшествия
В Красноярском крае прорвало дамбу
В Красноярском крае на золотодобывающем предприятии в поселке Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу, в результате чего погибли шесть человек.
Известия 18 октября в 21:28
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
Авто
Saleen GT4 Concept дебютирует в качестве гоночного автомобиля
Руководители одного из автомобильных концернов заявили о том, что обновленная модели Saleen GT4 Concept дебютирует в качестве полноценного гоночного авто.
Car.ru вчера в 10:58
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости 03:36
Политика
Зеленский поблагодарил японцев за антироссийские санкции
Свободная Пресса 02:39
Армия и оружие
Трамп намерен оставить в Сирии около 200 американских спецназовцев
Соединённые Штаты могут оставить в восточной Сирии около 200 своих военных.
News.ru 02:14
Кино
Джаред Лето пытался помешать «Джокеру»
Территория новостей 04:28
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Армия и оружие
Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском 03:04
Армия и оружие
Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM 01:37
Кино
«Малефисента 2» возглавила российский прокат в выходные
Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) возглавил российский прокат в минувшие выходные.
Piter.tv 02:22
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Кино
Критики: «Тёмные судьбы» — лучший фильм франшизы после «Терминатора 2»
В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.
REGNUM 03:17
Политика
Суд Киева возобновил дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США
Печерский районный суд Киева возобновил дело о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США в 2016 году.
Газета.Ru 04:03
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 05:48
Футбол
«Крылья Советов» победили «Оренбург»
В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом».
Свободная Пресса вчера в 06:37
Экономика
В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году
Прогнозировать возможные сокращения в будущем году сложно, не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
РИА Новости 04:10
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости вчера в 12:56
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу
Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.
Интерфакс 02:11
Общество
Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Выяснилось, сколько может стоить реабилитация больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает сайт телеканала НТВ.
Сиб.фм 03:33
Общество
Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 15:57