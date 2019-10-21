Футбол
Чемпионат«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно. В 109 матчах за команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 голов и сделал 25 результативных передач. В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Зе Луиш провёл за «Порту» 7 матчей, в которых забил 6 голов.
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Футбол
Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» может стать последним для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала», сообщает El Mundo.
Политика
«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Армия и оружие
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
Армия и оружие
Армия США разбомбила собственную авиабазу в Сирии
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
Армия и оружие
Минобороны РФ: США заинтересованы в Договоре по открытому небу
«Ежегодно на сайте Госдепартамента США стали публиковаться анализы реализации международных обязательств в области контроля над вооружениями, в которых немалое внимание уделялось "недобросовестному" выполнению Российской Федерацией Договора по открытому небу», - добавили в Минобороны.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
Общество
В Британии могут заморозить активы российского миллиардера
Британский суд может заморозить часть активов российского миллиардера Фархада Ахмедова, сообщает Daily Mail.
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Армия и оружие
Шойгу сообщил, что 12 тюрем с боевиками остались без охраны в Сирии
Российский министр обороны Сергей Шойгу в понедельник, 21 октября, заявил, что двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, проходящей на севере Сирии.
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский
Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Общество
В Роспатенте рассказали, как искусственный интеллект упростит работу
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейн позволят автоматизировать экспертизу заявок на регистрацию патентов и обеспечить надежность регистрации сделок с передачей прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС), заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии Московского международного форума "Открытые инновации".
Шоу-бизнес
Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил смешной ролик, где главным действующим лицом стала ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
Единоборства
Бой ММА в Сочи закончился массовой дракой
После окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и бывшим представителем UFC россиянином Али Багаутиновым, который проходил в воскресенье, 20 октября, в Сочи, произошла массовая драка.
Происшествия
При стрельбе в ночном клубе Екатеринбурга пострадали три человека
В Екатеринбурге в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.