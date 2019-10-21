Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно. В 109 матчах за команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 голов и сделал 25 результативных передач. В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Зе Луиш провёл за «Порту» 7 матчей, в которых забил 6 голов.
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«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

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Sport24.ruвчера в 17:17

«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой

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Газета.Ruвчера в 17:56

Зе Луиш назвал свою девушку жирной свиньёй

Евро-футбол.рувчера в 17:42

«Моя жирная свинья». Зе Луиш на русском языке троллит свою девушку

Спорт-Экспрессвчера в 17:29

«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

Матч ТВ02:35
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Футбол

Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» может стать последним для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала», сообщает El Mundo.
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«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы

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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
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СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
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Армия США разбомбила собственную авиабазу в Сирии

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В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
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Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
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Директор школы на Сахалине, где избили школьницу, уволилась

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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Происшествия

Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 19 октября в 03:29
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Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 19 октября в 12:08
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Минобороны РФ: США заинтересованы в Договоре по открытому небу

«Ежегодно на сайте Госдепартамента США стали публиковаться анализы реализации международных обязательств в области контроля над вооружениями, в которых немалое внимание уделялось "недобросовестному" выполнению Российской Федерацией Договора по открытому небу», - добавили в Минобороны.
ТК Звезда вчера в 23:59
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
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ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
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Общество

В Британии могут заморозить активы российского миллиардера

Британский суд может заморозить часть активов российского миллиардера Фархада Ахмедова, сообщает Daily Mail.
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В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи

Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
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ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию

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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Шойгу сообщил, что 12 тюрем с боевиками остались без охраны в Сирии

Российский министр обороны Сергей Шойгу в понедельник, 21 октября, заявил, что двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, проходящей на севере Сирии.
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В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
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Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский

Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
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Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейн позволят автоматизировать экспертизу заявок на регистрацию патентов и обеспечить надежность регистрации сделок с передачей прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС), заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии Московского международного форума "Открытые инновации".
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Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил смешной ролик, где главным действующим лицом стала ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева.
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Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Общество

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
РИА Новости вчера в 17:17
Единоборства

Бой ММА в Сочи закончился массовой дракой

После окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и бывшим представителем UFC россиянином Али Багаутиновым, который проходил в воскресенье, 20 октября, в Сочи, произошла массовая драка.
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При стрельбе в ночном клубе Екатеринбурга пострадали три человека

В Екатеринбурге в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.
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Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий «Порту». В 2010-2017 годах выступал за сборную Кабо-Верде.
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