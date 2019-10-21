Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно. В 109 матчах за команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 голов и сделал 25 результативных передач. В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Зе Луиш провёл за «Порту» 7 матчей, в которых забил 6 голов.

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