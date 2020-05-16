Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейМозаику со Сталиным перенесли из храма Минобороны в парк «Патриот»

Первоначально планировалось, что мозаика со Сталиным, посвященная ВОВ, будет размещена в главном храме Минобороны, но это вызвало протесты в обществе. Поэтому мозаику решено было убрать.
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Мозаику со Сталиным перенесут из главного храма министерства обороны в музей

Эхо Москвы05:03

Мозаику со Сталиным решили перенести в музей при храме в парке «Патриот»

РБКвчера в 23:30

Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны

Lenta.ruвчера в 18:29

РПЦ рассказала о судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

URA.Ruвчера в 18:32

Мозаику со Сталиным разместят в музее при главном храме Вооруженных сил

Коммерсантъвчера в 20:27

В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

РИА Новостивчера в 17:37

«Браконьеры русского народа»: кому будут молиться в Храме Победы

Новые Известия14 мая в 05:01
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Газета.Ru 06:52
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Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
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Здоровье

Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
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Футбол

РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР вчера в 07:19
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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Общество

В России из-за режима самоизоляции появились автокинотеатры

В России с 8 мая 2020 года началась коммерческая демонстрация кинофильмов, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК 09:55
Общество

Астраханские власти отменили пропускной режим

Ношение масок остается обязательнымВ Астраханской области отменяются некоторые карантинные ограничения и запреты.
Волга 06:08
Общество

Минтранс ожидает восстановления железнодорожных перевозок к осени

Железнодорожные пассажирские перевозки планируется открыть к осени, если не будет второй волны эпидемии коронавируса.
Клопс 10:03
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
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Общество

Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат

Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Газета.Ru 09:30
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Здоровье

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
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Здоровье

В Пермском крае ещё 52 человека заболели коронавирусной инфекцией

За последние сутки в стране зафиксировано 9200 новых пациентов с COVID-19. В Пермском крае коронавирус подтвердился ещё у 52 человек.
АиФ Пермь 03:47
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Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе

Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
Культуромания вчера в 10:38
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 14 мая в 13:32
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Космос

От Земли до границ Вселенной. Институт космических исследований празднует юбилей

Седьмой континент Земли В ноябре 2018 года прошло заседание Совета РАН по космосу с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева, на котором рассматривалась концепция освоения и исследования Луны.
ТАСС вчера в 03:00
Происшествия

Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде

Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры.
REGNUM 07:57
Футбол

Кьеллини: «Рамос мастерски травмировал Салаха в финале ЛЧ»

В финале Лиги чемпионов сезона-2017 / 18 "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года.
Бомбардир.ру 09:35
Политика

Толстой поставил условие для диалога с НАТО по Венскому документу

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Питч заявил о предложении к РФ присоединиться к обновлению Венского документа.
News.ru вчера в 10:31
15
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Политика

США допустили размещение ядерных ракет в Польше

Lenta.ru 07:05
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Общество

Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
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Футбол

Лахиялов рассказал о шоке от зарплаты Жиркова в «Анжи»

Лахиялов сказал, что рядом с ним и дагестанскими игроками «Анжи» сидел Юрий Жирков. Они попросили его показать СМС с суммой зарплаты.
ProstoProSport 07:39
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Общество

Италия откроет границы с 3 июня

Власти Италии снимут ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Об этом сообщается на сайте правительства страны в субботу, 16 мая.
Известия 03:59
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Общество

Онищенко высказался о походе в ближайший магазин без перчаток

«Если вы едете на работу в автобусе или троллейбусе, потом спускаетесь по эскалатору в метро, потом едете в вагоне — тут они [перчатки] бы не помешали, конечно», — высказался Онищенко.
Lenta.ru 08:31
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Кино

Фил Лорд и Крис Миллер снимут фантастический фильм с Райаном Гослингом

Ранее в прокат был выпущен фильм "Марсианин", который снял режиссер Ридли Скотт, главную роль в нем сыграл Мэтт Дэймон.
Kinonews.ru 10:03
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Общество

Актрису Агату Муцениеце задержали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Полиция задержала в Москве за нарушение режима самоизоляции актрису Агату Муцениеце и еще двух человек на акции протеста против строительства в Березовой аллее.
ТАСС 10:01
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Кино

CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком

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