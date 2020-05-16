Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейМозаику со Сталиным перенесли из храма Минобороны в парк «Патриот»

Первоначально планировалось, что мозаика со Сталиным, посвященная ВОВ, будет размещена в главном храме Минобороны, но это вызвало протесты в обществе. Поэтому мозаику решено было убрать.
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РПЦ рассказала о судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

URA.Ruвчера в 18:32

Мозаику со Сталиным решили перенести в музей при храме в парке «Патриот»

РБКвчера в 23:30

Мозаику со Сталиным разместят в музее при главном храме Вооруженных сил

Коммерсантъвчера в 20:27

Мозаику со Сталиным перенесут из главного храма министерства обороны в музей

Эхо Москвы05:03

Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны

Lenta.ruвчера в 18:29

В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

РИА Новостивчера в 17:37

«Браконьеры русского народа»: кому будут молиться в Храме Победы

Новые Известия14 мая в 05:01
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
2,5K
Общество

В Штутгарте разрешили провести демонстрацию на пять тысяч участников

Власти Штутгарта разрешили провести демонстрацию против ограничительных мер из-за коронавируса, сократив максимальное число участников до 5 тысяч, сообщается на сайте города.
РИА Новости вчера в 06:27
Происшествия

Прокуратура Владимирской области добилась перерасчета выплат медикам

Прокуроры во Владимирской области добились перерасчета размера выплат медикам за работу с зараженными коронавирусом, сообщила прокуратура региона в субботу.
РИА Новости 09:50
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Общество

Италия может открыть свои границы с 3 июня

В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:31
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
1,9K
Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Газета.Ru 10:19
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
4,7K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
Политика

Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида

Вести.Ru 11:25
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Происшествия

Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело

Владикавказ, 15 мая 2020, 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело.
REGNUM вчера в 14:47
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Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
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Происшествия

В Москве стритрейсеры устроили нелегальные гонки

В Москве сотни людей собрались в районе Киевского шоссе за аэропортом Внуково на нелегальные уличные гонки, сообщает 16 мая РЕН ТВ.
Известия 00:32
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Здоровье

Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции

Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда".
Газета.Ru 10:45
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Футбол

«Боруссия» разгромила «Шальке» в матче 26-го тура Бундеслиги

RT на русском 11:21
Политика

Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям

Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
ФАН 11:01
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3,7K
Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
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Общество

В России из-за режима самоизоляции появились автокинотеатры

РБК 09:55
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Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
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Футбол

«Ротор» подсчитал, что для участия в РПЛ клубу потребуется больше 1 миллиарда рублей

Согласно пока неутвержденному проекту сметы, оказавшемуся в распоряжении «Матч ТВ», расходы «Ротора» в следующем сезоне суммарно составят 1 707 785 011 рублей.
Матч ТВ 11:02
Происшествия

Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт

Вести.Ru 08:26
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Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
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Единоборства

«РЕН ТВ» в прямом эфире покажет турнир UFC Fight Night 172

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что покажет в прямом эфире турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
Советский спорт вчера в 05:37
Политика

Лавров заявил, что прежней свободы после пандемии не будет

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что полного возвращения к прежней нормальной жизни после завершения пандемии коронавируса уже не будет.
Петрозаводск говорит вчера в 12:08
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Хоккей

СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»

Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".
Российская газета 11:10
Общество

В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах

Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
Известия 08:33
6
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
65
Технологии

В США создали лекарство от коронавируса

Ученые Калифорнийской биотехнологической компании Sorrento Therapeutics, кажется, ближе всех подобрались к разработке лекарства, способного эффективно противостоять коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда 09:12
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