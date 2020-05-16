Первоначально планировалось, что мозаика со Сталиным, посвященная ВОВ, будет размещена в главном храме Минобороны, но это вызвало протесты в обществе. Поэтому мозаику решено было убрать.

Мозаику со Сталиным перенесли из храма Минобороны в парк «Патриот»

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