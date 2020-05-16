Общество
Московский КомсомолецМозаику со Сталиным перенесут из храма Минобороны в музей
В Русской православной церкви сообщили, что она будет размещена в музее на территории комплекса. По словам главы Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерея Леонида Калинина, в музее ее нахождение "более уместно, чем в храме".
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Общество
СКР установил авторов провокации на сайте «Бессмертного полка»
Газета.Ru вчера в 13:20
Футбол
«Челси» готов продать пятерых игроков ради трансферов Чилвела и Санчо
Ради трансфера двух игроков "аристократы" собираются продать целую группу своих футболистов: Эмерсона, Миши Батчуайи, Маркоса Алонсо, Тимуйе Бакайоко и Давиде Дзаппакосту.
Sport.ru 05:13
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Происшествия
В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
Уральский меридиан 04:58
Кино
Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон
В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
Игромания.ру вчера в 07:36
Общество
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
Фигурное катание
Тарасова назвала Роднину законченной дурой
Роднина ранее назвала Тарасову человеком со слетевшими мозгами.
ProstoProSport 08:52
Происшествия
Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдудулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находился семь дней в коме.
Вести.Ru 08:26
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Футбол
«Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ
По информации «Матч ТВ», курский клуб добровольно опустится на дивизион ниже.
Sports.ru 06:39
Общество
Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции
Актрису и телеведущую Агату Муцениеце задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение режима самоизоляции.
Известия 08:17
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Общество
Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил
Ардерн попыталась зайти в Olive, но ей отказали, потому что оно переполнено, — написал пользователь Twitter.
News.ru 07:53
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
Что касается заявления российского сенатора Владимира Джабарова о возможном отделении от Украины нескольких ее частей, то ранее в комментарии ФАН координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин отметил, что это мнение отражает чаяния граждан перечисленных Джабаровым украинских регионов, население которых понимает, что им нужна другая система госуправления.
Газета.Ru 08:38
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Здоровье
Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей
Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
РБК 08:49
Общество
Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Областная газета 00:22
Игры
Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5
Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
ITZine.ru 14 мая в 09:11
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
Здоровье
Психотерапевт рассказал о возможных фобиях при выходе из самоизоляции
2 апреля семейный психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова рассказала, какие страхи возникают у людей в связи с режимом самоизоляции.
Известия 02:46
Транспорт
Троллейбусы начнут работу в Петрозаводске
С 18 мая в Петрозаводске начнут работу троллейбусы.
АиФ Карелия 07:39
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru 14 мая в 11:38
Гаджеты
Процессоры NVIDIA Orin получат встроенную графику поколения Ampere
Вычислительные ядра с ARM-совместимой архитектурой Hercules должны соседствовать с встроенной графикой нового поколения, и сегодня NVIDIA пояснила, что речь идёт об Ampere.
3DNews 14 мая в 09:00
Спорт
Заразившийся коронавирусом врач ЦСКА умер
Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер из-за коронавирусной инфекции в 44 года.
Lenta.ru 07:01
Происшествия
У ребенка, умершего после операции в Москве, не было коронавируса
В Морозовской больнице Москвы после операции скончался ребенок. Результаты его тестирования на коронавирус оказались отрицательными.
Вести.Ru 07:25
Кино
История киновселенной Marvel уместилась в 2 минуты
Ролик, посвященный истории киновселенной Marvel появился на YouTube-канале одного из фанатов студии.
NewInform вчера в 14:07
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Происшествия
В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования
"Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 07:35