Общество

SMINEWS в ИвановеSMINEWS в ИвановеМозаику со Сталиным перенесут из храма Минобороны в музей

Мозаика с изображением Иосифа Сталина не будет размещена в храме вооруженных сил России, а просто отправится в музей, сообщает «Московский комсомолец».
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Мозаику со Сталиным перенесут из главного храма министерства обороны в музей

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Мозаику со Сталиным разместят в музее при главном храме Вооруженных сил

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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
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Италия снимет ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза, заявил глава МИД Луиджи Ди Майо.
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В Ленобласти закроют крупные торговые центры на границе с Петербургом

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СК проверит информацию о невыплате надбавок медикам скорой в Иркутске

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Финал «Евровидения-2020» пройдет в онлайн-режиме в сокращенном формате

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