Общество
SMINEWS в ИвановеМозаику со Сталиным перенесут из храма Минобороны в музей
Мозаика с изображением Иосифа Сталина не будет размещена в храме вооруженных сил России, а просто отправится в музей, сообщает «Московский комсомолец».
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Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
В ОАЭ опровергли сообщения о гибели главы МИД эмирата
Российская газета 11:46
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Спорт
Губерниев извинился перед Устюговым
Откликнулся только Дмитрий Губерниев, который комментирует биатлон на «Матч ТВ».
Спорт день за днем вчера в 05:48
Политика
Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам
Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными.
ФедералПресс вчера в 07:36
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Здоровье
Коронавирус выявлен у более чем 50 медиков в Чечне
Коронавирус нового типа подтвержден у более чем 50 медицинских работников в Чеченской республике, заявил глава регионального министерства здравоохранения Эльхан Сулейманов.
Газета.Ru 13:09
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском 05:51
Общество
Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня
Италия снимет ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза, заявил глава МИД Луиджи Ди Майо.
РИА Новости 10:19
Общество
В Ленобласти закроют крупные торговые центры на границе с Петербургом
Крупные торговые центры 47-го региона, расположенные на границе Петербурга и Ленинградской области, снова закроют.
ЛОТ 10:01
Общество
Мишустин поручил доводить деньги до медиков сразу после поступления
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доводить положенные медработникам деньги сразу, как только средства поступают в регионы, а не ждать дня зарплаты.
RT на русском 10:29
Общество
СК проверит информацию о невыплате надбавок медикам скорой в Иркутске
Напомним, в Иркутске сотрудники скорой помощи записали видео, на котором жалуются на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусом.
Европейско-Азиатские новости 06:16
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv 10:41
Гаджеты
Samsung раздает дорогие подарки своим покупателям
Samsung раздает дорогие подарки покупателям своей продукции, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:38
Игры
Через две недели выйдет ремейк Mafia: The City of Lost Heaven
МонаВиста вчера в 09:58
Единоборства
«РЕН ТВ» покажет бои турнира UFC Fight Night 172
«РЕН ТВ» намерен показать поединки турнира UFC Fight Night 172, который запланирован на 17 мая в американском Джексонвилле, сообщает пресс-служба телеканала.
ProstoProSport вчера в 10:21
Общество
В Тульской области выявили еще 101 случай коронавируса
По данным регионального оперштаба на 16 мая, в Тульской области зарегистрирован еще 101 случай заболевания коронавирусом.
Тульская пресса 03:48
Общество
Глава Минтранса назвал сроки полного восстановления авиаотрасли
Базовый же прогноз является "U-образный".
Московский Комсомолец 13:01
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет в онлайн-режиме в сокращенном формате
Городовой вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Плющенко выставил Рудковскую из дома
Скетч был озвучен культовым диалогом Винни-Пуха с Совой, а также песней Юрия Антонова «Мечта сбывается».
7Дней.ру 13:00
Космос
Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд
Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
V-kosmose.com 01:52
Шоу-бизнес
Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ вчера в 07:28
Космос
Астроном объяснил, почему Земля «не прогревается»
Период низкой активности Солнца затянулся, что может привести к снижению температуры на планете, заявил астроном Александр Молоствов.
News.ru 12:46
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ вчера в 19:58