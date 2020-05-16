Мозаика с изображением Иосифа Сталина не будет размещена в храме вооруженных сил России, а просто отправится в музей, сообщает «Московский комсомолец».

Мозаику со Сталиным перенесут из храма Минобороны в музей

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