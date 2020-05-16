Общество

ФедералПрессФедералПрессМозаику со Сталиным перенесут из храма Вооруженных сил в музей

В конечном счете, РПЦ решила отказаться от изображения Иосифа Сталина непосредственно в храме Вооруженных Сил. Мозаика будет перенесена в музей, расположенный на территории комплекса в подмосковном парке «Патриот», сообщает РИА Новости.
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Мозаику со Сталиным решили перенести в музей при храме в парке «Патриот»

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РПЦ определилась с мозаикой с изображением Сталина для храма Вооруженных сил

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РИА Новостивчера в 17:37
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