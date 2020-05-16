Общество
ФедералПрессМозаику со Сталиным перенесут из храма Вооруженных сил в музей
В конечном счете, РПЦ решила отказаться от изображения Иосифа Сталина непосредственно в храме Вооруженных Сил. Мозаика будет перенесена в музей, расположенный на территории комплекса в подмосковном парке «Патриот», сообщает РИА Новости.
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Армия и оружие
ТАСС: Россия начала производство Су-35 для Египта
Коммерсантъ вчера в 22:21
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Политика
Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде
Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 16:50
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Автоспорт
В Ferrari никогда не предлагали Феттелю новый контракт
В Ferrari никогда не предлагали Себастьяну Феттелю новый контракт на 2021 год, поскольку решение отказаться от его услуг было принято ещё в межсезонье, – пишет The Race.
F1news.ru 07:02
Футбол
Лахиялов: были шокированы зарплатой Жиркова в «Анжи»
Газета.Ru 06:38
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
Общество
В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Хоккей
Александр Овечкин: Думаю, сезон возобновится в июле или в августе
Александр Овечкин высказал предположил, что сезон в Национальной хоккейной лиге будет возобновлен в июле или в августе, а также подтвердил информацию о том, что количество участников плей-офф могут увеличить с 16 до 24 команд Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать наверняка, рассказал Овечкин в эфире инстаграма.
Советский спорт вчера в 16:44
Здоровье
В Бразилии зафиксирован рекордный суточный прирост смертей от COVID-19
В Бразилии зарегистрирован рекордный суточный прирост летальных исходов из-за коронавируса, за прошедший день в стране скончался 881 человек, общее количество инфицированных составляет 177 тысяч.
Аргументы и Факты 13 мая в 07:18
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Политика
Ницой назвала российские соцсети «смертельно опасными» для Украины
Украинская писательница Лариса Ницой считает российские соцсети смертельно опасными для Украины.
РИА Новости 05:28
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
Экономика
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru вчера в 13:05
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы российских звезд во время карантина из-за коронавируса
Актуальные Новости 05:03
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 64 человека
Новые 64 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области.
ИА Красная Весна 14 мая в 04:08
Общество
В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 01:45
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Шоу-бизнес
Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
РИА Новости вчера в 22:58
Общество
Коронавирус проник уже во все районы Нижегородской области
Ни одного района, где не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом, не осталось в Нижегородской области.
В Городе N 05:47
Общество
В России выявлено еще 9200 случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 9200 случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Это минимальная цифра с начала мая.
BFM.ru 04:00
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11