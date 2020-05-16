В конечном счете, РПЦ решила отказаться от изображения Иосифа Сталина непосредственно в храме Вооруженных Сил. Мозаика будет перенесена в музей, расположенный на территории комплекса в подмосковном парке «Патриот», сообщает РИА Новости.

Мозаику со Сталиным перенесут из храма Вооруженных сил в музей

Политика Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин. 22

Автоспорт В Ferrari никогда не предлагали Феттелю новый контракт В Ferrari никогда не предлагали Себастьяну Феттелю новый контракт на 2021 год, поскольку решение отказаться от его услуг было принято ещё в межсезонье, – пишет The Race.

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 2,5K

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 600

Хоккей Александр Овечкин: Думаю, сезон возобновится в июле или в августе Александр Овечкин высказал предположил, что сезон в Национальной хоккейной лиге будет возобновлен в июле или в августе, а также подтвердил информацию о том, что количество участников плей-офф могут увеличить с 16 до 24 команд Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать наверняка, рассказал Овечкин в эфире инстаграма. 1

Здоровье В Бразилии зафиксирован рекордный суточный прирост смертей от COVID-19 В Бразилии зарегистрирован рекордный суточный прирост летальных исходов из-за коронавируса, за прошедший день в стране скончался 881 человек, общее количество инфицированных составляет 177 тысяч.

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2K

Общество Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске. 57

Общество В России выявлено еще 9200 случаев коронавируса В России за сутки выявлено 9200 случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Это минимальная цифра с начала мая. 1

Общество В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности. 344