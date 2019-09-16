Энергетика
SIA.ruМожет ли нефть стоить $100?
Владелец предприятий — государственная нефтяная компания Saudi Aramco — заявила, что нападение привело к двукратному сокращению добычи нефти, с 9,9 млн до 5,7 млн баррелей в сутки. Это свыше 5% объема мирового рынка нефти.
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с чего всё началось
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прямо обвинил Иран «в беспрецедентной атаке на мировую систему энергопоставок» и заявил, что нет никаких доказательств того, что атака была произведена из Йемена.БИЗНЕС Onlineвчера в 04:56
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«Бог войны на стороне нефтяников»: поднимется ли цена черного золота до $100 за баррель?
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:56
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:17, Вашингтон
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Letnews.ru вчера в 04:56
Политика
Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Космос
Найдена экзопланета с пригодными для жизни условиями
Астрономы утверждают, что в атмосфере K2-18b есть вода. Исследователи считают, что экзопланета K2-18b может быть пригодной для жизни.
NewInform 14 сентября в 07:43
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах
В 2019 году сотрудники ФСБ и МВД совместно выявили в 17 регионах России законспирированные ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Российская газета 02:51
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
В определённый момент прохождения главный герой будет подвержен пыткой водой, и если игроки выберут определенные параметры диалога, то тогда их решение может привести к казне заключённого.
News.ru 04:06
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Общество
Севастопольские школьники начали изучать украинский язык
Севастопольские школьники с нового учебного года начали изучать украинский язык, сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров.
Взгляд.ру 02:28
Политика
Власти Ирана отказались вести переговоры с США
Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Происшествия
Женщина сбросила детей с моста в Москве
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
Lenta.ru 04:02
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
Мировые цены на нефть выросли на 10—12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 15 сентября в 21:19
Финансы
Курсы валют на сегодня, 17 сентября 2019 года
Вчера евро стоило 71.83 рублей, что было меньше на 0.3 руб .
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:16
Футбол
«Локомотив» опубликовал заявку на матч с «Байером»
На официальном сайте «Локомотива» опубликовали заявку команды на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».
Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Политика
В Сети высмеяли уснувшего на заседании рады Порошенко
Пользователи социальных сетей посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, который, предположительно, уснул на заседании Верховной рады.
Известия вчера в 23:43
Происшествия
В Саратове задержан бездомный по подозрению в изнасиловании врача
В Саратове задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 24-летней девушки-врача.
Газета.Ru 02:33
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК вчера в 08:06
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Футбол
ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева
Sports.ru вчера в 04:59
Кино
Опубликованы первые кадры нового «Терминатора»
Журнал Total Film опубликовал первые кадры из нового фильма «Терминатор: Темные судьбы», на которых изображены главные герои предстоящего блокбастера и главный злодей.
iReactor вчера в 18:59
Общество
Дом моды дочери Кадырова открывает первый бутик в Москве
Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает в понедельник первый бутик в Москве.
ТАСС вчера в 08:49
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия вчера в 12:35
Политика
Повторные парламентские выборы начались в Израиле
В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва.
Газета.Ru 00:59
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости вчера в 10:16
Происшествия
В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
Газета.Ru вчера в 08:22
Происшествия
Просят отпустить. Генпрокуратура заступилась за арестованных медиков
Напомним, российские врачи 15 сентября написали открытое письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю, в котором попросили изменить меру пресечения для вице-президента Ассоциации флебологов и директора центральной районной больницы Максима Кудыкина, а также хирурга скорой медицинской помощи Дзержинска Андрея Васягина.
Деловой квартал (Нижний Новгород) 03:20
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49