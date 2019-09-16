Энергетика

SIA.ruSIA.ruМожет ли нефть стоить $100?

Владелец предприятий — государственная нефтяная компания Saudi Aramco — заявила, что нападение привело к двукратному сокращению добычи нефти, с 9,9 млн до 5,7 млн баррелей в сутки. Это свыше 5% объема мирового рынка нефти.
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с чего всё началось
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прямо обвинил
 Иран «в беспрецедентной атаке на мировую систему энергопоставок» и заявил, что нет никаких доказательств того, что атака была произведена из Йемена.
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:56

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«Бог войны на стороне нефтяников»: поднимется ли цена черного золота до $100 за баррель?

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:56

Может ли нефть стоить $100?

SIA.ruвчера в 04:14

Война дронов: дешево и сердито

Росбалтвчера в 12:06
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Авто

Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta

Letnews.ru вчера в 04:56
Политика

Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Космос

Найдена экзопланета с пригодными для жизни условиями

Астрономы утверждают, что в атмосфере K2-18b есть вода. Исследователи считают, что экзопланета K2-18b может быть пригодной для жизни.
NewInform 14 сентября в 07:43
Происшествия

Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Политика

ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах

В 2019 году сотрудники ФСБ и МВД совместно выявили в 17 регионах России законспирированные ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Российская газета 02:51
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

В определённый момент прохождения главный герой будет подвержен пыткой водой, и если игроки выберут определенные параметры диалога, то тогда их решение может привести к казне заключённого.
News.ru 04:06
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Общество

Севастопольские школьники начали изучать украинский язык

Севастопольские школьники с нового учебного года начали изучать украинский язык, сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров.
Взгляд.ру 02:28
Политика

Власти Ирана отказались вести переговоры с США

Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
Газета.Ru 02:28
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Происшествия

Женщина сбросила детей с моста в Москве

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
Lenta.ru 04:02
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Энергетика

Мировые цены на нефть значительно выросли

Мировые цены на нефть выросли на 10—12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 15 сентября в 21:19
Финансы

Курсы валют на сегодня, 17 сентября 2019 года

Вчера евро стоило 71.83 рублей, что было меньше на 0.3 руб .
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:16
Футбол

«Локомотив» опубликовал заявку на матч с «Байером»

На официальном сайте «Локомотива» опубликовали заявку команды на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».
Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Политика

В Сети высмеяли уснувшего на заседании рады Порошенко

Пользователи социальных сетей посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, который, предположительно, уснул на заседании Верховной рады.
Известия вчера в 23:43
Происшествия

В Саратове задержан бездомный по подозрению в изнасиловании врача

В Саратове задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 24-летней девушки-врача.
Газета.Ru 02:33
Политика

Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК вчера в 08:06
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

РИА Новости 00:31
Футбол

ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева

Sports.ru вчера в 04:59
Кино

Опубликованы первые кадры нового «Терминатора»

Журнал Total Film опубликовал первые кадры из нового фильма «Терминатор: Темные судьбы», на которых изображены главные герои предстоящего блокбастера и главный злодей.
iReactor вчера в 18:59
Общество

Дом моды дочери Кадырова открывает первый бутик в Москве

Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает в понедельник первый бутик в Москве.
ТАСС вчера в 08:49
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11
Экономика

В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия вчера в 12:35
Политика

Повторные парламентские выборы начались в Израиле

В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва.
Газета.Ru 00:59
Энергетика

Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день

Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости вчера в 10:16
Происшествия

В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

Газета.Ru вчера в 08:22
Происшествия

Просят отпустить. Генпрокуратура заступилась за арестованных медиков

Напомним, российские врачи 15 сентября написали открытое письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю, в котором попросили изменить меру пресечения для вице-президента Ассоциации флебологов и директора центральной районной больницы Максима Кудыкина, а также хирурга скорой медицинской помощи Дзержинска Андрея Васягина.
Деловой квартал (Нижний Новгород) 03:20
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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