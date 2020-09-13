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Известия
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

В пресс-службе Центробанка подтвердили «Известиям», что регулятор не против такого эксперимента. Разумным такой подход считают и опрошенные «Известиями» эксперты — по их мнению, он повысит заинтересованность банков в решении проблем, разгрузит ЦБ и ускорит рассмотрение жалоб.В источнике
С чего всё началось
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков. Поступившие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы.
Известия17:01
Подробнее о событии
Право.ру

ЦБ переложит ответственность за жалобы клиентов на банки

Право.ру03:42
Экономика сегодня

ЦБ РФ перенесет ответственность за жалобы клиентов на банки

Экономика сегодня22:13
Авторадио

ЦБ заставит банки разбираться с жалобами клиентов

Авторадио01:40
Комсомольская правда

ЦБ разрешит банкам самостоятельно рассматривать жалобы от клиентов

Комсомольская правда03:28
Слово и Дело

ЦБ РФ опробует новую схему рассмотрения жалоб клиентов банков

Слово и Дело20:56
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

Известия17:01
Ридус

ЦБ обяжет банки рассматривать жалобы клиентов

Ридусвчера в 14:39

ЕС отказался признавать выборы представителей органов власти в Крыму

Евросоюз отказался признавать результаты состоявшихся в воскресенье местных выборов в Крыму и Севастополе, так как до сих пор продолжает считать российские регионы «украинской территорией», говорится заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
Взгляд.ру03:56

Выпуск в американский прокат фильма «Чудо-женщина 1984» отложен

Выход в американский кинопрокат боевика «Чудо-женщина 1984» отложен на неопределенный срок по причине неготовности американцев вернуться в кинотеатры из-за пандемии коронавируса.
ИА Красная Весна11 сентября в 17:14
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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Фракция «ЕР» в новосибирском заксобрании сократилась

После обработки 99,6% бюллетеней по партийному списку, «Единая Россия» получает в заксобрании 44 мандата (27 по спискам, хотя в прошлом созыве у партии было 49 депутатов), КПРФ — 14 мандатов, ЛДПР — 6, «Новые люди» — 3, «Справедливая Россия» — 2, «Родина» — 2, «Партия пенсионеров России» — 2. Три мандата достались самовыдвиженцам.
Тайга.инфо02:10