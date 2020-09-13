Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки
В пресс-службе Центробанка подтвердили «Известиям», что регулятор не против такого эксперимента. Разумным такой подход считают и опрошенные «Известиями» эксперты — по их мнению, он повысит заинтересованность банков в решении проблем, разгрузит ЦБ и ускорит рассмотрение жалоб.В источнике
С чего всё началось
Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки
В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков. Поступившие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы.
Известия17:01
Подробнее о событии