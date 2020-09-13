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Известия
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

В пресс-службе Центробанка подтвердили «Известиям», что регулятор не против такого эксперимента. Разумным такой подход считают и опрошенные «Известиями» эксперты — по их мнению, он повысит заинтересованность банков в решении проблем, разгрузит ЦБ и ускорит рассмотрение жалоб.В источнике
С чего всё началось
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков. Поступившие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы.
Известия17:01
Подробнее о событии
Авторадио

ЦБ заставит банки разбираться с жалобами клиентов

Авторадио01:40
Политика Сегодня

ЦБ разрешит банкам рассматривать претензии клиентов самостоятельно

Политика Сегодня23:27
Экономика сегодня

ЦБ РФ перенесет ответственность за жалобы клиентов на банки

Экономика сегодня22:13
Слово и Дело

ЦБ РФ опробует новую схему рассмотрения жалоб клиентов банков

Слово и Дело20:56
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

Известия17:01
Ридус

ЦБ обяжет банки рассматривать жалобы клиентов

Ридусвчера в 14:39

Трусова и Валиева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Из всех участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые прошли в Москве, только две спортсменки смогли исполнить четверные прыжки в своих произвольных программах.
Российская газетавчера в 12:07

Аналитик Трифонов рассказал о колебаниях рубля до конца 2020 года

Курс рубля к концу 2020 года может измениться под влиянием геополитических факторов и дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в мире, рассказал ФБА «Экономика сегодня» финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.
Экономика сегоднявчера в 11:53
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Российские разведчики отработали десантирование на учениях в Армении

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении выполнили десантирование в тыл условного противника в ходе двусторонних батальонных тактических учений с армянскими военными, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.
РИА Новости01:37

Цыбульский набрал 69,6% голосов на выборах главы Архангельской области

Временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский набрал 69,6% голосов на выборах губернатора региона после обработки 99,4% протоколов участковыми избирательными комиссиями.
ФАН20:49
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