Ридус 5

В пресс-службе Центробанка подтвердили «Известиям», что регулятор не против такого эксперимента. Разумным такой подход считают и опрошенные «Известиями» эксперты — по их мнению, он повысит заинтересованность банков в решении проблем, разгрузит ЦБ и ускорит рассмотрение жалоб.