Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки
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В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков. Поступившие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы.В источнике