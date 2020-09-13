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Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков. Поступившие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы.В источнике
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Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

Известия17:01
Ридус

ЦБ обяжет банки рассматривать жалобы клиентов

Ридусвчера в 14:39
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Чулпан Хаматова поставила диагноз обществу после приговора Ефремову

Артистка знаменитого столичного театра «Современник» Чулпан Хаматова была сильно удивлена тем, что люди с таким рвением готовы «добить» Михаила Ефремова после вынесения приговора судом.
Kadara.ruвчера в 10:55
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«Яндекс.Лавка» извинилась перед клиенткой за инцидент с ведром

Руководитель сервиса «Яндекс.Лавка» Илья Красильщик, комментируя сообщения о доставке одной из клиенток ведра с мочой вместе с заказом, написал в Facebook, что курьера навсегда отстранили от доставки.
РБКвчера в 11:01
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ПСЖ проиграл «Марселю» в матче Лиги 1, Неймар и ещё четверо игроков были удалены

Уже в компенсированное ко второму тайму время на поле разгорелся конфликт, по итогам которого были удалены сразу пятеро футболистов: выступающие за ПСЖ Лейвин Курзава, Леандро Паредес и Неймар, а также представители «Марселя» Дарио Бенедетто и Жордан Амави.
RT на русском17:06

Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русском12 сентября в 04:13

Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ruвчера в 16:28
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Игорь Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,55% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 70,02% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК России.
ТАССвчера в 08:51
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Врио главы Камчатки набирает 80,51% после обработки 99,68% протоколов

Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 80,51% голосов на выборах губернатора после обработки 99,68% протоколов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
RT на русскомвчера в 16:42
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