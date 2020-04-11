Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМуфтий Ингушетии умер от коронавируса

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест подтвердил у него коронавирус, сообщили в Минздраве региона. Ранее сообщалось о его госпитализации с подозрением на COVID-19.
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Умер муфтий Ингушетии, у которого предварительно выявили коронавирус

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов скончался в больнице в субботу, первичный тест подтвердил у него коронавирус, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Ранее источник сообщал, что муфтий республики был госпитализирован в больницу, у него подозревают коронавирус.
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Умер возможно заражённый коронавирусом муфтий Ингушетии

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Муфтий Ингушетии с положительным тестом на COVID-19 скончался в больнице

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СМИ сообщили о смерти заражённого коронавирусом муфтия Ингушетии

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Умер муфтий Ингушетии, у которого предварительно выявили коронавирус

РИА Новости09:53
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Здоровье

Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
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В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин

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РИА Новости 14:59
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Общество

Полиция работает на всех въездах в Москву

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Футбол

Мещеряков ответил на критику Фарфана по поводу снижения зарплат

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал критические высказывания полузащитника "железнодорожников" Джефферсона Фарфана по поводу сокращения заработной платы из-за пандемии коронавируса.
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Общество

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Количество патрулей росгаврдейцев увеличивают в Московской области в связи с усилением режима самоизоляции, сообщили «Радио 1» в пресс-службе ведомства.
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Политика

Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.
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Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
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Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца

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Футбол

Ташуев: сейчас белорусский футбол по уровню выше российского

Бывший тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу.
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Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
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Общество

Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.
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США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 20 071 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
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Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец. Об этом сообщили журналисты из издания Politico.
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Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

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Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Инопланетяне среди нас: мог ли Марс быть колыбелью земной жизни

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Предсказан рост числа дел о разводах и банкротствах в России

Предсказан рост числа дел о разводах, банкротствах и трудовых спорах в России.
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В горбольнице Ростова назвали фейком новость о закрытии на карантин

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Компания Disney работает над ремейком своего мультфильма Робин Гуд.
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Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
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В Астрахани с понедельника введут разовые электронные пропуска

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Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
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