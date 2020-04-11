Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов скончался в больнице в субботу, первичный тест подтвердил у него коронавирус, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Ранее источник сообщал, что муфтий республики был госпитализирован в больницу, у него подозревают коронавирус.

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Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест подтвердил у него коронавирус, сообщили в Минздраве региона. Ранее сообщалось о его госпитализации с подозрением на COVID-19.

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