Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

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Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить многоженство в России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, это позволило бы решить социальные проблемы, которые связаны со значительным численным преимуществом женщин относительно мужчин.

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