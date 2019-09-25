Общество
Газета.RuМуфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить многоженство в России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, это позволило бы решить социальные проблемы, которые связаны со значительным численным преимуществом женщин относительно мужчин.
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с чего всё началось
Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.РИА Новости10:41
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