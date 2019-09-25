Общество

РИА НовостиРИА НовостиМуфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Муфтий призвал принять во внимание и тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин – по данным Росстата, на 10 миллионов. К тому же в России немало ситуаций, когда "женщины остаются вдовами или разведены".
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с чего всё началось

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
РИА Новости10:41

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Эксперт: «Разрешить многоженство нужно, но не всем»

Московский Комсомолец14:19

В комитете по делам семьи ГД выступили против многожёнства после предложения муфтия Москвы

Говорит Москва10:57

Муфтий Москвы предложил узаконить многожёнство в России

RT на русском11:32

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Газета.Ru10:54

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости10:41

В Госдуме раскритиковали легализацию многоженства в России

Lenta.ru11:38

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РБК12:05
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:31, Вашингтон
Шоу-бизнес

В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein

АиФ Санкт-Петербург 06:20
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
Шоу-бизнес

Сын Гарри и Меган впервые появился на публике

Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Политика

Белый дом опубликовал текст разговора Трампа с Зеленским

Текст разговора опубликован на сайте Белого дома. Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 25 июля.
ФАН 10:56
Политика

Глава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге

BFM.ru 08:22
Политика

Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Происшествия

В Подмосковье силовики изъяли найденную у нефтепровода взрывчатку

РИА Новости 14:52
Футбол

Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс 15:20
Политика

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского на выступлении в ООН.
Газета.Ru 14:57
Экономика

«Известия» ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах

Пенсионеры Чукотского автономного округа получают самую высокую пенсию в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ПФР за первое полугодие.
Интерфакс вчера в 21:33
Политика

Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

Двусторонняя встреча лидеров Штатов Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского началась на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.
Политика Сегодня 14:49
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС 11:21
Политика

Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Российская газета 11:26
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Известия вчера в 08:09
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Футбол

Российский вратарь дебютирует за «Бенфику»

Российский голкипер Иван Злобин дебютирует в основе «Бенфики».
Евро-футбол.ру 13:25
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Армия и оружие

СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Политика

Кристалина Георгиева стала главой МВФ

В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Общество

В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым

Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
Интерфакс 08:51
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Происшествия

Экс-руководитель Danske Bank в Эстонии найден мертвым

Эстонская полиция в среду обнаружила тело экс-гендиректора местного филиала Danske Bank Айвара Рехе.
Ведомости 10:27
Происшествия

Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

Lenta.ru 06:01
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Аляутдинов Ильдар
Российский муфтий
Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети, проповедник Московской Мемориальной и Соборной мечетей. Выпускник факультета филологии и богословия университета «аль-Азхаp», автор множества книг.
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