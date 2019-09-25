Общество
РИА НовостиМуфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
Муфтий призвал принять во внимание и тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин – по данным Росстата, на 10 миллионов. К тому же в России немало ситуаций, когда "женщины остаются вдовами или разведены".
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с чего всё началось
Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.РИА Новости10:41
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У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
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Вести.Ru 14:55
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На видео невеста трогательно плачет, обнимая отца.
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Лавров назвал позором невыдачу Штатами виз членам делегации из России
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В Пекине открыли крупнейший в мире международный аэропорт Дасин
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Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС
С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
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