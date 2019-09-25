Общество

РИА НовостиРИА НовостиМуфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Муфтий призвал принять во внимание и тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин – по данным Росстата, на 10 миллионов. К тому же в России немало ситуаций, когда "женщины остаются вдовами или разведены".
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с чего всё началось

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
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ФАН вчера в 21:18
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Политика

Клинтон обвинила Трампа в предательстве страны

Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила действующего главу государства Дональда Трампа в предательстве.
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Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

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Известия 23 сентября в 20:06
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Задержан генерал-майор главка МВД России

Следственный комитет задержал первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова.
RT на русском 08:42
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
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РИА Новости 09:25
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Происшествия

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе Генассамблеи ООН не смогли участвовать десять членов российской делегации, поскольку им отказали в американской визе.
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
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В Пекине открыли крупнейший в мире международный аэропорт Дасин

В среду, 25 сентября, в Пекине был торжественно открыт международный аэропорт Дасин.
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Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски

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Ракета-носитель "Протон-М", которая должна была стартовать с космодрома Байконур, пока не будет этого делать.
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На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

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Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
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Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС

С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

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Аляутдинов Ильдар
Российский муфтий
Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети, проповедник Московской Мемориальной и Соборной мечетей. Выпускник факультета филологии и богословия университета «аль-Азхаp», автор множества книг.
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