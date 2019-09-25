Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

с чего всё началось

Муфтий призвал принять во внимание и тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин – по данным Росстата, на 10 миллионов. К тому же в России немало ситуаций, когда "женщины остаются вдовами или разведены".

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