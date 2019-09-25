Общество

Газета.RuГазета.RuМуфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить многоженство в России – во всех регионах.
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с чего всё началось

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
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Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

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Российский муфтий
Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети, проповедник Московской Мемориальной и Соборной мечетей. Выпускник факультета филологии и богословия университета «аль-Азхаp», автор множества книг.
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