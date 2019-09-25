Общество
Газета.RuМуфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить многоженство в России – во всех регионах.
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с чего всё началось
Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.РИА Новости10:41
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Происшествия
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Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов
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Московский Комсомолец 13:23
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Общество
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Около 52 тысяч россиян могут потерять работу до конца текущего месяца.
Российская газета 05:44
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 23 сентября в 00:13
Космос
Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 16:59
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
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Бузова в Чите не собрала полный зал на шоу «Принимай меня»
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Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»
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Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу
Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
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Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
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В рамках новой системы лекарственного обеспечения, которая находится в разработке, на бесплатные препараты (или большую скидку) смогут рассчитывать и другие граждане, нуждающиеся в длительном лечении.
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У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра
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РИАМО – 25 сен. Президент и председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на XXIII международном конгрессе организаций ИНТОСАИ заявил о необходимости проведения революции госуправления, которая изменит уже сложившиеся схемы управления государством, сообщает РИА Новости.
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