Общество
Газета.RuМуфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить многоженство в России – во всех регионах.
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с чего всё началось
Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.РИА Новости10:41
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Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
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Московский Комсомолец 16:54
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Мельникова
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Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе
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REGNUM 13:13
Киберспорт
Riot Games начнет проводить турниры по Teamfight Tactics в 2020 году
На сайте Riot Games указано, что турниры по TFT начнутся в 2020 году — других деталей игрокам не раскрыли.
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Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Армия и оружие
Россия начала выпускать аналоги американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS (латинизированная слоговая аббревиатура от словосочетания «ОРужейные СИСтемы») начала серийный выпуск винтовки ORSIS-AR15J, являющейся аналогом популярной американской полуавтоматической AR-15, сообщил РИА Новости представитель производителя.
Lenta.ru 10:59
Футбол
«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport 17:12
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Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки
Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.
N+1 вчера в 11:14
Политика
Жена Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
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Трагедию удалось предотвратить. В Кирове подросток планировал массовое убийство в школе.
РИА НаВятке вчера в 07:17
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Кино
В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
NewInform вчера в 12:07
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
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Газета.Ru 07:51
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
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Подписчики сервиса PS Plus в октябре 2019 года бесплатно получат игры The Last of Us и MLB The Snow 19.
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