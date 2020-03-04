Политика

Lenta.ruLenta.ruМуфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
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Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе

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Муфтий Татарстана разъяснил позицию по поправке в Конституцию о народе

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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
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В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
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У семьи Навального заблокировали все счета

Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.
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Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

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Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
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Семь команд Формулы-1 угрожают подать в суд по поводу тайной сделки ФИА и «Феррари»

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Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
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Песков рассказал, как Путина защищают от коронавируса

В Кремле рассказали, что принимаются все необходимые меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса, передает РИА «Новости».
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Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 15:10
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Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
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В процессе разговора актриса рассказала о дружбе с Земфирой, назвав рок-певицу «даром».
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