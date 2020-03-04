Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.

Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе

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