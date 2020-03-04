Политика

RT на русскомRT на русскомМуфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Читать в источнике
Комментировать4,7K

Подробнее о событии

Верховный муфтий РФ поспорил с муфтием Татарстана, не поддержавшим поправку Путина о главном народе

URA.Ru01:03

Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе

Lenta.ru09:57

Верховный муфтий России оценил поправки к Конституции о Боге и языке

News.ru08:45

Верховный муфтий поспорил с муфтием Татарстана о поправке в Конституцию

РБК08:42

Муфтий РТ пояснил свою позицию о поправке в Конституцию о государствообразующем народе

БИЗНЕС Online14:43

Верховный муфтий поддержал поправку в Конституцию о народе

РИА Новостивчера в 12:39

Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе

Интерфаксвчера в 07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Футбол

Хусаинов: игрок ЦСКА играл рукой, а не мяч в неё попал. Это пенальти

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды матча 1/4 финала Кубка России "Спартак" — ЦСКА (3:2).
Чемпионат 14:24
Происшествия

Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском

Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.
Известия 18:40
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Коммерсантъ 13:46
Политика

Как Владимир Путин боролся с вирусным вбросом

Как Владимир Путин боролся с вирусным вбросом 4 марта президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с членами правительства поделился очередной неприятной правдой о коронавирусе COVID-19.
Коммерсантъ 14:12
Общество

Самые большие зарплаты вахтовикам зафиксированы в Иркутске

Максимальный спрос на вахтовиков есть в Москве (16 процентов всех вакансий), Петербурге и Уфе (по 2 процента).
Российская газета 04:07
Гаджеты

Apple работает над шестью устройствами с mini-LED-дисплеями

Компания Apple планирует выпустить в 2020-м и 2021 годах шесть продуктов с mini-LED-экранами.
News.ru 03:35
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку

Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
Коммерсантъ 18:43
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru 11:23
Общество

Протоиерей Смирнов призвал оставить девочек без школьного образования

Известия 11:15
Биатлон

МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
ТАСС Спорт вчера в 18:01
Экономика

У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей

«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Коммерсантъ Казань 09:02
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Лион» и стал первым финалистом Кубка Франции

Второй финалист Кубка Франции станет известен в четверг по итогам матча "Сент-Этьен" - "Ренн".
РИА Новости 17:17
Гаджеты

В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом

Портал Поиск 16:39
Общество

Путин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Российская газета 02:19
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Зеленский поддержал его кандидатуру. Обновление: Рада утвердила кандидатуру Шмыгаля на посту нового премьер-министра Украины.
Snob.ru 10:36
Происшествия

Губернатор Приморья попал в инфекционное отделение

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил инфекционное отделение краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся туристы, прибывшие с лайнераDіамопd Princess, на котором разразилась эпидемия коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 19:15
Происшествия

Собаки с мусорки нападали на главу Черновского района Читы

Чита.Ру 18:52
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
REGNUM вчера в 03:40
Общество

В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов

В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Коммерсантъ 19:20
Футбол

Определились соперники сборной России в Лиге наций УЕФА

В лигу попали команды, занимающие места с 1-го по 16-е, с 17 по 32 – в лиге В, с 33 по 48 – в лиге С, оставшиеся шесть сборных – в лиге D. Лига наций УЕФА призвана заменить товарищеские матчи сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.
Взгляд.ру вчера в 12:58
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК 02:00
Политика

Песков пояснил поправку о народе в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
Газета.Ru 10:00
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Общество

СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
РБК 14:29
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 11:27
Политика

Аваков попросил депутатов помочь продать конфискованные наркотики

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой найти способ реализовать наркотики, лежащие на хранении в полиции.
Известия 15:00
Культура

Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко

REGNUM 03:15
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 08:00
Гаджеты

В Китае скоро выйдет видеокарта Radeon RX 590 GME

Партнёры AMD готовят к выходу новую видеокарту Radeon RX 590 GME.
Игромания.ру 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное