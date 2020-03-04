Политика
RT на русскомМуфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
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Футбол
Хусаинов: игрок ЦСКА играл рукой, а не мяч в неё попал. Это пенальти
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды матча 1/4 финала Кубка России "Спартак" — ЦСКА (3:2).
Происшествия
Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском
Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Политика
Как Владимир Путин боролся с вирусным вбросом
Как Владимир Путин боролся с вирусным вбросом 4 марта президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с членами правительства поделился очередной неприятной правдой о коронавирусе COVID-19.
Общество
Самые большие зарплаты вахтовикам зафиксированы в Иркутске
Максимальный спрос на вахтовиков есть в Москве (16 процентов всех вакансий), Петербурге и Уфе (по 2 процента).
Гаджеты
Apple работает над шестью устройствами с mini-LED-дисплеями
Компания Apple планирует выпустить в 2020-м и 2021 годах шесть продуктов с mini-LED-экранами.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку
Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Биатлон
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Лион» и стал первым финалистом Кубка Франции
Второй финалист Кубка Франции станет известен в четверг по итогам матча "Сент-Этьен" - "Ренн".
Гаджеты
В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом
Общество
Путин назвал отличие стабильности от застоя
На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука
Зеленский поддержал его кандидатуру. Обновление: Рада утвердила кандидатуру Шмыгаля на посту нового премьер-министра Украины.
Происшествия
Губернатор Приморья попал в инфекционное отделение
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил инфекционное отделение краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся туристы, прибывшие с лайнераDіамопd Princess, на котором разразилась эпидемия коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
Общество
В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Футбол
Определились соперники сборной России в Лиге наций УЕФА
В лигу попали команды, занимающие места с 1-го по 16-е, с 17 по 32 – в лиге В, с 33 по 48 – в лиге С, оставшиеся шесть сборных – в лиге D. Лига наций УЕФА призвана заменить товарищеские матчи сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР
РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Политика
Песков пояснил поправку о народе в Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
Политика
Аваков попросил депутатов помочь продать конфискованные наркотики
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой найти способ реализовать наркотики, лежащие на хранении в полиции.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Гаджеты
В Китае скоро выйдет видеокарта Radeon RX 590 GME
Партнёры AMD готовят к выходу новую видеокарту Radeon RX 590 GME.