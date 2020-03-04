Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

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