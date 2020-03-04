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RT на русскомМуфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
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Компания Hyundai представила концептуальную электрическую модель Prophecy, что в переводе означает «Пророчество».
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Адвокат фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева Оксана Маркеева заявила, что слова его знакомого Алексея Полтавца не соответствуют действительности.
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В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом", который обыграл в гостях "Ахмат" - 2:1.
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Алексею Гончаренко после того, как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента.
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Путин обсудил с Совбезом отношения России и Турции
Путин в ходе заседания обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба и некоторые вопросы, касающиеся отношений между РФ и Турцией в преддверии скорых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Протоиерей Смирнов призвал оставить девочек без школьного образования
Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно получать школьное образование.
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
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Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
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Если в НАСА выберут для запуска миссию LUVOIR, то космическому телескопу все равно еще предстоит пройти долгий путь к воплощению в жизнь.
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Сегодня же в Зандфорте появился Макс Ферстаппен, который проехал несколько кругов по реконструированной трассе.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию
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Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Шоу-бизнес
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В России хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
В Госдуме доработали законопроект, в рамках которого могут запретить торговлю алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах.
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Украинский парламент назначил нового главу МИД
Украинский парламент назначил главой МИД Дмитрия Кулебу, который ранее занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
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Тедеско — о победе над ЦСКА: думаю, фанаты обеих команд получили громадное удовольствие
Думаю, болельщики обеих команд получили громадное удовольствие.
Экономика
Госдума 11 марта может принять социальные поправки в бюджет-2020
Депутаты Госдумы планируют принять законопроект о поправках федерального бюджета 2020−2022 годов во всех трех чтениях в течение двух недель.
Общество
Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках
Причиной могла стать профилактика коронавируса. Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках.
Общество
Емельяненко извинился за оскорбления Канделаки вместе с Кадыровым
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко извинился за оскорбления в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
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Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке.
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В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента
Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.